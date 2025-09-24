Prises de profits en Bourse après les bons résultats de Micron
Le fabricant américain de mémoires DRAM, NAND et NOR a annoncé hier soir avoir bouclé son exercice fiscal décalé 2024/2025 sur des performances 'record', son chiffre d'affaires ayant notamment atteint plus de 11,3 milliards de dollars sur le quatrième trimestre clos fin août, alors qu'il s'établissait encore à 7,75 milliards un an plus tôt.
Son bénéfice net, lui, est passé à 3,47 milliards de dollars, contre 1,34 milliard de dollars sur la même période de l'exercice précédent.
De l'avis des analystes, le groupe de Boise (Idaho) a réussi à dépasser des attentes qui étaient pourtant élevées et ses perspectives se révèlent tout aussi séduisantes.
'De notre point de vue, la principale annonce à retenir est celle d'une marge brute stratosphérique, attendue environ plus de 0,5 point de pourcentage au-dessus de nos prévisions et de celles de Wall Street', retiennent les équipes de Deutsche Bank.
Dans son communiqué publié hier soir, Micron dit viser une marge brute de l'ordre de 50,5% sur le premier trimestre de son nouvel exercice 2025/2026, bien au-dessus des 39,8% dégagés sur l'ensemble de l'exercice précédent.
'Cette bonne dynamique en termes de marges devrait se prolonger en 2026, le groupe étant appelé à tirer parti de plusieurs éléments porteurs (insuffisance de l'offre portant les prix de vente moyens, solide maîtrise des coûts et 'mix' favorable)', rappelle Deutsche Bank.
Micron, le seul fabricant de mémoires encore implanté aux Etats-Unis, s'attend également à ce que le marché des mémoires DRAM bénéficie d'une offre insuffisante, ainsi qu'une amélioration de la demande due aux besoins croissants des centres de données.
'Le facteur le plus important est peut-être que Micron affiche un discours confiant pour ce qui concerne son activité de mémoire à large bande passante (HBM), manifestant toujours l'intention de gagner des parts de marché en dépit de l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché et de demandes toujours plus complexes de la part de ses clients', poursuit Deutsche Bank.
Les analystes de BofA justifient de leur côté leur prudence sur le titre, sur lequel ils affichent une opinion 'neutre', par la perspective d'une montée en puissance du géant sud-coréen Samsung sur le segment des mémoires HBM, destinés aux microprocesseurs à haute performance et aux serveurs dédiés à l'IA.
Peu avant 11h00, le titre reculait de 2% à comparer avec un repli de moins de 0,1% pour le Nasdaq.
