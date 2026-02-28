Principales infrastructures et production de pétrole et de gaz en Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de la version du 23 janvier avec les attaques contre l'Iran)

Les États-Unis et Israël ont lancé une attaque contre l'Iran samedi.

Cette attaque pourrait perturber la production de pétrole et de gaz et endommager les infrastructures énergétiques au Moyen-Orient.

Voici quelques informations sur l'industrie énergétique iranienne, les exportations et l'impact des sanctions occidentales:

PRODUCTION ET INFRASTRUCTURE PÉTROLIÈRES

L'Iran, troisième producteur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, pompe environ 4,5 % de l'offre mondiale de pétrole. La production de l'Iran est d'environ 3,3 millions de barils de brut par jour, plus 1,3 million de bpj de condensats et d'autres liquides.

Les raffineries iraniennes ont une capacité de 2,6 millions de bpj, selon la société de conseil FGE.

En 2025, l'Iran a exporté près de 820 000 bpj de carburant, y compris du GPL, selon Kpler, ce qui est légèrement inférieur aux niveaux de 2024.

Les installations de production de pétrole et de gaz de l'Iran sont concentrées dans les provinces du sud-ouest: Khuzestan pour le pétrole et Bushehr pour le gaz et les condensats de South Pars. L'Iran exporte 90 % de son brut via l'île de Kharg, pour l'acheminer par l'étroit détroit d'Ormuz . Les analystes estiment que l'Arabie saoudite et d'autres membres de l'OPEP pourraient compenser une baisse de l'offre iranienne en utilisant la capacité de réserve pour pomper davantage, même si cette capacité de réserve s'est réduite en raison des augmentations de production que le groupe de producteurs a entreprises au cours de l'année écoulée.

QUI ACHÈTE LE PÉTROLE IRANIEN? Les raffineurs privés chinois sont les principaux acheteurs. Le Trésor américain a imposé des sanctions à certains raffineurs chinois pour des achats de pétrole iranien.

La Chine affirme qu'elle ne reconnaît pas les sanctions unilatérales contre ses partenaires commerciaux, mais ses achats de brut iranien ont diminué. L'Iran, qui cherche également à protéger ses stocks contre d'éventuelles frappes américaines, a accumulé une quantité record de pétrole sur l'eau, soit environ 200 millions de barils, ce qui équivaut à environ deux jours de consommation mondiale, selon des données de Kpler publiées le 27 février. L'Iran contourne les sanctions depuis des années en prenant des mesures telles que le transfert de pétrole d'un navire à un autre en mer, le changement de l'origine du pétrole et la dissimulation de l'emplacement des navires-citernes aux satellites.

LA PLUS GRANDE RÉSERVE DE GAZ AU MONDE

L'Iran produit du gaz naturel à partir du champ gazier offshore de South Pars, qui représente environ un tiers du plus grand réservoir de gaz naturel au monde.

L'Iran partage ce réservoir avec le Qatar, principal exportateur, qui appelle son champ le North Dome.

En raison des sanctions et des contraintes techniques, la majeure partie du gaz produit par Téhéran à partir de South Pars est destinée à la consommation intérieure.

Selon les données du Forum des pays exportateurs de gaz, la production de gaz de l'Iran s'élèvera à 276 milliards de mètres cubes en 2024, dont 94 % seront consommés en Iran.

En juin dernier, des attaques israéliennes ont touché quatre unités de la phase 14 de South Pars, à environ 200 km (125 miles) des installations gazières du Qatar, dont la plupart sont des coentreprises avec les géants de l'énergie ExxonMobil et ConocoPhillips des États-Unis.

Le Qatar a gagné des centaines de milliards de dollars en exportant du gaz naturel liquéfié pendant près de trois décennies.

L'ensemble du réservoir contient environ 1 800 billions de pieds cubes de gaz utilisable, soit suffisamment pour répondre aux besoins du monde entier pendant 13 ans.