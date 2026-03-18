Principales infrastructures et production de pétrole et de gaz en Iran

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L'industrie énergétique iranienne à South Pars et Asaluyeh a été attaquée mercredi, a rapporté l'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim.

Les gardiens de la révolution iraniens ont réagi en lançant des avertissements d'évacuation pour plusieurs installations pétrolières en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar. Cette escalade s'inscrit dans le cadre de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui fait rage depuis la fin du mois de février.

Voici quelques informations sur l'industrie énergétique iranienne, les exportations et l'impact des sanctions occidentales:

PRODUCTION ET INFRASTRUCTURE PÉTROLIÈRES

L'Iran, troisième producteur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, exporte 90 % de son brut via l'île de Kharg, pour l'acheminer par l'étroit détroit d'Ormuz .

Du 28 février au 11 mars, l'Iran a exporté entre 1,1 million de barils par jour et 1,5 million de bpj, selon TankerTracker.com et le service de suivi des navires Kpler.

L'Iran pompe environ 4,5 % de l'approvisionnement mondial en pétrole. La production de l'Iran est d'environ 3,3 millions de barils de brut par jour, plus 1,3 million de bpj de condensats et d'autres liquides.

Les raffineries iraniennes ont une capacité de 2,6 millions de bpj, selon la société de conseil FGE.

En 2025, l'Iran a exporté près de 820 000 bpj de carburant, y compris du GPL, selon Kpler, ce qui est légèrement inférieur aux niveaux de 2024.

Les installations de production de pétrole et de gaz de l'Iran sont concentrées dans les provinces du sud-ouest: Khuzestan pour le pétrole et Bushehr pour le gaz et les condensats de South Pars.

QUI ACHÈTE LE PÉTROLE IRANIEN?

Les raffineurs privés chinois sont les principaux acheteurs. Le Trésor américain a imposé des sanctions à certains raffineurs chinois pour des achats de pétrole iranien.

La Chine affirme qu'elle ne reconnaît pas les sanctions unilatérales contre ses partenaires commerciaux, mais ses achats de brut iranien ont diminué.

L'Iran, qui cherche également à protéger ses stocks contre d'éventuelles frappes américaines, a accumulé une quantité record de pétrole sur l'eau, soit environ 200 millions de barils, ce qui équivaut à environ deux jours de consommation mondiale, selon des données de Kpler publiées le 27 février.

L'Iran contourne les sanctions depuis des années en prenant des mesures telles que le transfert de pétrole d'un navire à l'autre en mer, en changeant l'origine du pétrole, et en cachant l'emplacement des pétroliers aux satellites.

LA PLUS GRANDE RÉSERVE DE GAZ AU MONDE

L'Iran produit du gaz naturel à partir du champ gazier offshore de South Pars, qui représente environ un tiers du plus grand réservoir de gaz naturel au monde.

L'Iran partage ce réservoir avec le Qatar, principal exportateur, qui appelle son champ le North Dome.

En raison des sanctions et des contraintes techniques, la majeure partie du gaz produit par Téhéran à partir de South Pars est destinée à la consommation intérieure.

Selon les données du Forum des pays exportateurs de gaz, la production de gaz de l'Iran s'est élevée à 276 milliards de mètres cubes en 2024, dont 94 % ont été consommés en Iran.

En juin dernier, des attaques israéliennes ont touché quatre unités de la phase 14 de South Pars, à environ 200 km (125 miles) des installations gazières du Qatar, dont beaucoup sont des coentreprises avec les géants de l'énergie ExxonMobil et ConocoPhillips des États-Unis.

Le Qatar a gagné des centaines de milliards de dollars en exportant du gaz naturel liquéfié pendant près de trois décennies.

L'ensemble du réservoir contient environ 1 800 billions de pieds cubes de gaz utilisable, soit suffisamment pour répondre aux besoins du monde entier pendant 13 ans.