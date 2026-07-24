PRÉVISIONS : les résultats d'AmEx devraient progresser au deuxième trimestre ; les investisseurs se concentrent sur la clientèle aisée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Pas de changement à l'approche de la publication des résultats)

24 juillet - ** Jeudi, l'action American Express AXP.N a reculé de 2,2 % dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels avant l'ouverture de la Bourse, les investisseurs guettant une nouvelle dynamique des dépenses de la part des clients fortunés

** Selon LSEG, la société de cartes de crédit devrait afficher une hausse de 10 % de son chiffre d'affaires trimestriel, à 19,7 milliards de dollars, et un BPA ajusté de 4,41 dollars, contre 4,08 dollars il y a un an

** Au trimestre précédent, la société a dépassé les estimations de bénéfices, la croissance des dépenses des titulaires de cartes ayant atteint son plus haut niveau depuis trois ans, tirée par les voyages et les loisirs

** AXP a atteint ou dépassé les estimations de BPA au cours de sept des huit derniers trimestres, le dernier résultat en deçà des prévisions remontant au quatrième trimestre 2025

** Sur les 32 analystes qui couvrent AXP, la répartition des recommandations est la suivante: 16 “achat fort” ou “achat”, 15 “conserver” et 1 “vente forte”

** L'objectif de cours médian, à 367 dollars, est en hausse par rapport aux 355 dollars enregistrés il y a un mois

** L'action AXP affiche une baisse d'environ 7,8 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 7,4 % pour l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI

** Les options sur AXP laissent entrevoir une variation de 3,6 % du cours de l’action, à la hausse comme à la baisse, d’ici vendredi; le titre a enregistré une variation moyenne de 3,0 % le jour de la publication des résultats au cours des huit derniers trimestres