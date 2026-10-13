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PRÉVISIONS : Le bénéfice par action et le chiffre d'affaires de Goldman Sachs devraient progresser au troisième trimestre
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 11:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprend l'article BUZZ publié lundi sans modification)

13 octobre - ** Lundi, l'action Goldman Sachs ( GS ) reculait de 0,6 % à 890,26 dollars, dans l'attente des résultats trimestriels qui seront publiés avant l'ouverture de la Bourse, les investisseurs se concentrant sur l'évolution du chiffre d'affaires

** Selon LSEG, la banque d'investissement mondiale devrait annoncer un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 10 % à 16,71 milliards de dollars et un BPA ajusté de 13,02 dollars, contre 12,25 dollars il y a un an

** GS a dépassé les estimations de BPA au cours des huit derniers trimestres au moins; son chiffre d’affaires a atteint ou dépassé les attentes au cours de sept des huit derniers trimestres, le dernier résultat en deçà des prévisions remontant au quatrième trimestre 2025

** Sur les 25 analystes couvrant GS, la répartition des recommandations est la suivante: 9 “achat fort” ou “achat”, 15 “conserver” et 1 “vente forte”

** L'objectif de cours médian de 1.130 $ est en baisse par rapport aux 1.175 $ d'il y a un mois

** L'action GS affiche une hausse de 1,3 % depuis le début de l'année, contre un gain de 7,8 % pour l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI

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