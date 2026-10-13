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PRÉVISION : UnitedHealth devrait afficher une hausse de 42 % de ses bénéfices par rapport à l'année précédente
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 11:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise de l'article BUZZ publié lundi, sans modification)

13 octobre - ** L'action UnitedHealth Group UNH.N recule de 0,7% à 376,70 dollars ce lundi, dans l'attente des résultats du troisième trimestre qui seront publiés mardi avant l'ouverture de la Bourse

** L'assureur santé devrait afficher un BPA ajusté de 4,14 $, soit une hausse de 41,8% en glissement annuel, pour un chiffre d'affaires de 111,40 milliards de dollars, contre 113,16 milliards de dollars au même trimestre de l'année précédente, selon les données de LSEG

** UNH a atteint ou dépassé les estimations de BPA au cours de six des huit derniers trimestres

** Le 16 juillet, la société a dépassé les estimations de résultats trimestriels et a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à une meilleure gestion de ses coûts médicaux

** Sur les 29 analystes couvrant UNH, 23 attribuent une recommandation "achat fort" ou "achat", les 6 restants recommandant de "conserver" le titre

** L'objectif de cours médian, fixé à 483,82 dollars, est en hausse de 12% par rapport à il y a trois mois

** En tenant compte de l'évolution de lundi, l'action UNH a progressé d'environ14% depuis le début de l'année, contre une hausse d'environ 8% pour l'indice Dow Jones Industriel .DJI

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