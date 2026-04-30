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PRÉVISION : Merck en hausse avant la publication de ses résultats trimestriels
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition sans modification du texte)

30 avril - ** L'action Merck & Co MRK.N progresse de 0,84 % à 110,95 dollars avant la publication de ses résultats trimestriels, attendue jeudi avant l'ouverture des marchés

** Les analystes de Wall Street s'attendent à ce que le chiffre d'affaires de MRK progresse de 1,90 % pour atteindre 15,92 milliards de dollars, mais le BPA ajusté devrait reculer à 1,51 dollar, contre 2,22 dollars il y a un an

** En février, MRK a annoncé la création d'une division distincte dédiée à son activité oncologique, articulée autour de son médicament phare Keytruda, alors que le laboratoire pharmaceutique américain se prépare à l'expiration prochaine du brevet de ce traitement à succès. Keytruda a généré plus de 30 milliards de dollars en 2025.

** Le chiffre d'affaires de MRK a atteint ou dépassé les attentes des analystes à sept reprises au cours des huit derniers trimestres, tandis que le BPA ajusté a dépassé les estimations à chaque fois au cours de la même période ** La note moyenne des 31 analystes couvrant MRK est "acheter" et le cours cible médian est de $133, selon les données de LSEG

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