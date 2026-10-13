PRÉVISION : le chiffre d'affaires et le résultat net de JPMorgan au troisième trimestre devraient progresser

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reproduction du BUZZ publié lundi sans modification)

13 octobre - ** L'action JPMorgan Chase JPM.N a progressé de 0,4 % lundi, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels prévue mardi avant l'ouverture du marché, avec des prévisions de forte croissance des bénéfices et du chiffre d'affaires

** Wall Street s'attend à ce que la plus grande banque américaine annonce un BPA ajusté de 5,90 $ au troisième trimestre, contre 5,07 $ au même trimestre de l'année précédente, pour un chiffre d'affaires de 51,22 milliards de dollars, en hausse d'environ 9 % par rapport aux 47,12 milliards de dollars enregistrés au même trimestre de 2025, selon les dernières données de LSEG

** Le produit net d’intérêts devrait progresser de 12 % pour atteindre 26,84 milliards de dollars

** Au cours des huit derniers trimestres, le BPA et le chiffre d’affaires de JPM ont à chaque fois dépassé les prévisions du marché

** Ce trimestre, les investisseurs devraient examiner de près les résultats des banques américaines à la recherche d’indices laissant penser que la récente flambée des rendements des bons du Trésor pourrait freiner les opérations de fusion-acquisition et la croissance des prêts, tout en augmentant les coûts de financement dans l’ensemble du secteur

** Le titre s'échangeait dernièrement à 334,41 dollars contre un objectif de cours médian de 370 dollars, selon LSEG, qui recense 27 recommandations d'analystes: 2 “achat fort”, 13 “achat” et 12 “conserver”

** Depuis le début de l’année, l’action a progressé d’environ 4 %, contre une hausse d’environ 8 % pour l’indice Dow Jones des valeurs industrielles .DJI , une hausse de 1,8 % pour l’indice S&P 500 des banques .SPXBK et une hausse de 0,6 % pour l’indice S&P 500 des services financiers .SPSY

** Les options JPM laissent entrevoir une variation de 3,3 % du cours de l’action, dans un sens ou dans l’autre, d’ici vendredi, selon les données de Trade Alert; ce chiffre est supérieur à la variation moyenne de 2,6 % enregistrée par le titre le jour de la publication des résultats au cours des huit derniers trimestres