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PRÉVISION : Le chiffre d'affaires de Sherwin-Williams devrait progresser au premier trimestre
information fournie par Reuters 27/04/2026 à 21:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 avril - ** L'action Sherwin-Williams Co SHW.N progresse légèrement de 0,1 % à 338,11 dollars, dans l'attente de la publication de ses résultats du premier trimestre prévue mardi avant l'ouverture de la Bourse

** Selon LSEG, les analystes s'attendent à ce que le fabricant de peintures et de revêtements annonce une hausse de 5% de son chiffre d'affaires trimestriel, à 5,56 milliards de dollars, et un BPA ajusté de 2,26 dollars, contre 2,25 dollars l'année dernière

** SHW a atteint ou dépassé les estimations de BPA au cours de cinq des huit derniers trimestres, le dernier manquement remontant au deuxième trimestre 2025

** L'analyste de Jefferies, Laurence Alexander, a relevé la semaine dernière ses prévisions de BPA pour le premier trimestre de 12 cents, à 2,21 dollars, “afin de refléter des modèles meilleurs que prévu basés sur la fréquentation des magasins” et les indicateurs économiques avancés

** L'action a progressé d'environ 4% depuis le début de l'année, contre une hausse de 2,3% pour l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI

** Parmi les 27 analystes couvrant Sherwin-Williams Co, les recommandations se répartissent comme suit: 15 notes “achat fort” ou “achat” et 12 notes “conserver” ** L'objectif de cours médian de 380 $ est en baisse par rapport aux 392,50 $ d'il y a un mois

** Les options SHW laissent entrevoir une variation de 4,5% pour l'action, dans un sens ou dans l'autre, mardi, selon le service d'analyse des options ORATS; ce chiffre est supérieur à la variation moyenne de l'action après la publication des résultats, qui s'élève à 2,8% sur les 12 derniers trimestres

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DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 167,79 Pts Index Ex -0,13%
SHERWIN-WILLIAMS
336,310 USD NYSE -0,40%
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