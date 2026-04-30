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PRÉVISION : Apple en hausse avant la publication de ses résultats, l'IA au centre de l'attention
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 21:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** L'action Apple AAPL.O a progressé de 1,6 % jeudi, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, les investisseurs étant à l'affût de détails sur sa stratégie en matière d'IA suite à la nomination d'un nouveau directeur général

** Les analystes s'attendent à ce que le fabricant de l'iPhone annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 109,66 milliards de dollars, en hausse de 15 %, et un BPA ajusté de 1,95 dollar contre 1,65 dollar il y a un an, selon LSEG

** Ces résultats interviennent après que la société a récemment nommé John Ternus, responsable du matériel, au poste de directeur général, chargé d'intégrer l'IA dans sa gamme de produits dans un contexte de concurrence croissante

** M. Ternus succédera à Tim Cook en septembre, mais la décision d'AAPL d'annoncer cette succession quelques jours avant la publication des résultats a convaincu les analystes qu'il participerait à la conférence téléphonique post-résultats

** L'action a progressé de 0,9 % depuis le début de l'année, sous-performant le Nasdaq .IXIC (+7,2 %) et le Dow Jones Industrial Average .DJI (+3,4 %)

** Sur les 48 analystes couvrant le titre, 34 recommandent "d'acheter" ou "d'acheter fortement", 12 "de conserver" et deux "de vendre", selon LSEG

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