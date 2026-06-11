Presse / Actualités économiques du New York Times - 11 juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Les États-Unis et l'Iran se sont livrés à une nouvelle série de frappes tôt jeudi matin, rapprochant les deux parties d'un retour à la guerre totale.

- La société de sécurité des données Cyera a annoncé mercredi qu'elle avait levé 600 millions de dollars à une valorisation de 12 milliards de dollars lors d'un tour de table de fin de cycle, quadruplant ainsi sa valorisation par rapport à il y a plus d'un an.

- La sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren souhaite que la SEC reporte l'introduction en bourse de SpaceX, a-t-elle écrit mardi dans une lettre adressée à Paul Atkins, président de l'organisme de régulation, affirmant que cette introduction "semble présenter des risques importants pour les investisseurs ordinaires et leur épargne-retraite".

- L'ancien directeur général d'Exxon Mobil, Lee Raymond, est décédé samedi à l'âge de 87 ans.