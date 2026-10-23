Près d'un salarié sur deux a souscrit à "We Share Amundi"

Amundi annonce que près d'un salarié sur deux dans le monde et deux collaborateurs sur trois en France ont souscrit à son augmentation de capital réservée aux salariés, "We Share Amundi", une opération qui leur permet de bénéficier d'une décote de 30% sur le prix de l'action.

Au total, plus de 2 500 salariés du groupe de gestion d'actifs, répartis dans 15 pays, ont ainsi participé à l'opération pour un montant total de 40,8 MEUR. Celle-ci entraînera la création de 613 300 actions nouvelles, soit environ 0,3% du capital avant l'opération.

"Nos collaborateurs sont au coeur du développement de long terme d'Amundi et de sa réussite. Le niveau élevé de participation témoigne de leur confiance dans la stratégie et l'avenir du groupe", commente sa directrice générale, Valérie Baudson.