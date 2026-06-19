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Premier vol réussi pour le Falcon 10X de Dassault Aviation
information fournie par Zonebourse 19/06/2026 à 15:07

Dassault Aviation indique que son tout nouveau Falcon 10X a réussi son vol inaugural, démontrant la maturité du programme et marquant le lancement de la campagne d'essais en vol de cet avion d'affaires en développement.

L'appareil a décollé de Bordeaux-Mérignac à 11h10 pour un vol de deux heures et demie. Les pilotes ont évalué les qualités de manoeuvrabilité et les systèmes de l'avion à 5 000 mètres d'altitude, avant une montée à 12 000 mètres, au cours de laquelle ils ont accéléré jusqu'à Mach 0,82. Ils sont revenus atterrir à Bordeaux-Mérignac à 13h40.

Le premier appareil sera bientôt suivi d'un 2e avion d'essais, en cours d'achèvement, ainsi que d'un 3e équipé d'une cabine complète, qui sera utilisé principalement pour des tests de fonctionnalité et de fiabilité des systèmes et de la cabine.

Se voulant le seul constructeur aéronautique au monde à faire voler un avion entièrement nouveau en 2026, Dassault Aviation estime que "ses compétences duales - civiles et défense - constituent une force pour la société qui s'inscrit dans le long terme".

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