PRÉCIEUX-L'or atteint son plus haut niveau depuis sept semaines grâce aux espoirs liés à la réouverture du détroit d'Ormuz

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* Mercredi, l'or au comptant a enregistré sa plus forte hausse quotidienne depuis février

* L'accord proposé sur le détroit d'Ormuz donnerait à l'Iran le contrôle du trafic entrant

* Le rapport sur l'emploi non agricole aux États-Unis sera publié vendredi

* Le palladium en hausse pour la troisième séance consécutive

(Ajout d'un graphique, mise à jour des cours) par Ashitha Shivaprasad

L'or a progressé jeudi pour la quatrième séance consécutive et a atteint son plus haut niveau en sept semaines, soutenu par un dollar plus faible et des rendements des bons du Trésor en baisse, sur fond d'espoirs croissants quant à la réouverture du détroit d'Ormuz.

L'or au comptant XAU= s'échangeait en hausse de 0,5 % à 4 265,22 dollars l'once à 03h30 GMT, après avoir atteint plus tôt son plus haut niveau depuis le 18 juin. Mercredi, l'or avait enregistré sa plus forte hausse journalière depuis février.

Les contrats à terme sur l’or américain GCcv1 ont progressé de 0,5 % à 4 324,60 dollars.

“Cette forte remontée s’explique par l’optimisme croissant quant à la conclusion imminente d’une percée diplomatique au Moyen-Orient. Cela maintiendrait la pression à la baisse sur les cours du pétrole et réduirait la nécessité pour les banques centrales de relever leurs taux, ce qui constituerait un véritable vent favorable pour l’or”, a déclaré Tony Sycamore, analyste chez IG Markets. O/R

Un franchissement durable de la moyenne mobile à 200 jours pourrait ouvrir la voie à une reprise plus forte vers la barre des 5 000 dollars, a-t-il ajouté.

Un accord proposé entre l’Iran et Oman, visant à mettre fin à cinq mois de conflit entre l’Iran et les États-Unis, donnerait à Téhéran le contrôle des navires entrant dans le golfe via le détroit d’Ormuz, ont déclaré à Reuters une source iranienne de haut rang et deux responsables régionaux.

Le cours au comptant de l'or a reculé de 19 % depuis le début du conflit entre les États-Unis et l'Iran le 28 février, en raison des craintes d'une inflation liée à l'énergie qui pousserait les taux d'intérêt à la hausse. L'or a tendance à mieux se comporter dans un environnement de taux d'intérêt bas, car il ne rapporte aucun intérêt.

Les anticipations du marché concernant une hausse des taux américains en septembre ont reculé à 55 %, contre 67 % deux jours plus tôt. FEDWATCH

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a baissé et l’indice du dollar américain =USD a également été sous pression. Une devise américaine plus faible rend les matières premières libellées en dollars moins chères pour les détenteurs d’autres devises. US/ USD/

Les investisseurs attendent le rapport sur l’emploi non agricole américain du mois de juillet, dont la publication est prévue vendredi. Le rapport national sur l’emploi d’ADP a montré que la croissance de l’emploi dans le secteur privé américain avait ralenti en juillet.

Parmi les autres métaux, le cours au comptant de l’argent

XAG= a reculé de 0,1 % à 62,02 dollars, tandis que celui du platine XPT= a progressé de 1,2 % à 1 755,18 dollars après avoir atteint son plus haut niveau depuis juin.

Le palladium XPD= a grimpé de 0,8 % à 1 374,33 dollars, enregistrant une troisième séance consécutive de hausse.

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