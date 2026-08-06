Commerzbank affiche sa solidité au 2T face à UniCredit

( AFP / DANIEL ROLAND )

Commerzbank a publié jeudi des résultats trimestriels en forte hausse, au moment où sa rivale italienne UniCredit se rapproche d'une prise de contrôle de la deuxième banque allemande.

Le résultat net, à 898 millions d'euros, a presque doublé sur un an, profitant de l'absence de dépenses de restructuration qui avaient amputé le résultat de près d'un demi-milliard d'euros un an plus tôt. De janvier à juin, il atteint la valeur record d'1,8 milliard d'euros, a souligné la banque dans un communiqué.

Ces résultats renforcent les arguments de Commerzbank en faveur de son maintien comme banque indépendante, alors que l'établissement italien détient désormais près de la moitié du capital et affirme pouvoir en exercer le contrôle une fois les autorisations réglementaires obtenues.

"Au premier semestre, nous avons de nouveau enregistré un résultat record", ce qui "montre toute la force de notre modèle économique", a souligné Bettina Orlopp, la présidente du directoire, dans un communiqué.

Les revenus de Commerzbank ont augmenté de 9% au deuxième trimestre, à 3,3 milliards d'euros, grâce notamment à la hausse des commissions, tandis que le revenu d'intérêts est resté stable.

La banque met en avant sa place centrale dans le financement des PME allemandes, un atout régulièrement invoqué par ses dirigeants pour défendre son indépendance.

Longtemps opposée à ce qu'elle considérait comme une tentative de prise de contrôle hostile, Commerzbank est désormais prête à "mener des discussions” dans les semaines qui viennent avec la banque milanaise, devenue en moins de deux ans son principal actionnaire, a indiqué la semaine dernière Bettina Orlopp, dans une interview sur le site intranet de l’établissement.

En face, le président d'UniCredit, Andrea Orcel, estime qu'un rapprochement permettrait de créer un acteur bancaire européen de premier plan et a récemment demandé l'ouverture de discussions avec les différentes parties prenantes allemandes.

"Même si UniCredit dispose d’une majorité lors de la prochaine assemblée générale, elle ne pourra pas décider seule des mesures structurelles majeures. Cela impose aux deux parties de trouver un terrain d'entente", réaffirme jeudi Mme Orlopp dans le communiqué de presse.