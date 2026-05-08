PPL dépasse les prévisions trimestrielles grâce à la hausse des tarifs pratiqués par le fournisseur d'énergie du Kentucky

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8 mai - Vendredi, le fournisseur d'électricité PPL Corp

PPL.N a légèrement dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du premier trimestre, grâce à la hausse des tarifs de détail dans son segment réglementé du Kentucky.

Les services publics américains font pression pour augmenter les tarifs de l'électricité afin de financer la modernisation des infrastructures, ce qui suscite des inquiétudes quant à une hausse des factures pour les consommateurs, alors que les réseaux électriques subissent une pression croissante en raison des conditions météorologiques extrêmes et de la demande croissante liée à l'électrification industrielle et à l'expansion rapide des centres de données.

* L'action de la société, qui produit et distribue de l'électricité à près de 3,6 millions de consommateurs en Pennsylvanie, au Kentucky et dans le Rhode Island, a progressé de 1,3 % à 37,25 dollars en pré-ouverture.

* Le service public basé à Allentown, en Pennsylvanie, a affiché un bénéfice ajusté de 63 cents par action au cours du trimestre clos le 31 mars, contre une estimation des analystes de 62 cents, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice trimestriel de son segment du Kentucky a augmenté de 16,7 % pour atteindre 35 cents par action.

* Le directeur général Vincent Sorgi a déclaré que la société était en bonne voie pour mener à bien 5,1 milliards de dollars de dépenses d'infrastructure en 2026, en se concentrant sur la modernisation de ses réseaux d'électricité et de gaz et sur l'ajout de nouvelles capacités de production dans le Kentucky, tout en maintenant l'électricité à un prix abordable.

* Les services publics ont augmenté leurs budgets d'investissement pour répondre aux demandes massives de nouvelles capacités de production émanant des grandes entreprises technologiques qui parcourent le pays à la recherche de sites viables pour des centres de données, capables de prendre en charge des tâches complexes liées à l'IA.

* PPL a conclu un accord en Pennsylvanie avec la plupart des parties intervenantes dans son dossier sur les tarifs de base. Les juges administratifs ont recommandé son approbation et une décision finale de la commission est attendue d'ici la fin du deuxième trimestre, les nouveaux tarifs devant entrer en vigueur le 1er juillet.

* La société a déclaré un chiffre d'affaires d'exploitation de 2,77 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 2,66 milliards de dollars, selon les données de LSEG.