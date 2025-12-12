Powell mise sur une hausse de la productivité pour sauver la Fed

Jerome Powell, président de la Fed. (Crédits: Federal Reserve)

par Jamie McGeever

Le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a admis mercredi qu'il n'y a toujours pas de voie "sans risque" pour la banque centrale alors qu'elle cherche à réduire une inflation obstinément élevée tout en soutenant un marché de l'emploi de plus en plus fragile. Mais il a suggéré que la Fed pourrait disposer d'une carte "sortie de prison": une productivité accrue.

S'adressant aux journalistes après que la Fed a réduit son taux directeur de 25 points de base et publié ses projections économiques révisées, M. Powell a indiqué que la productivité pourrait résoudre la quadrature du cercle d'une croissance solide, d'une inflation tenace et d'un marché de l'emploi atone.

Une productivité élevée signifie que les travailleurs produisent davantage par heure. Cela permet de contenir les coûts unitaires de main-d'œuvre et donc l'inflation, tout en contribuant à renforcer la croissance des salaires, le pouvoir d'achat et l'activité économique dans son ensemble.

C'est un facteur important qui explique les perspectives plus optimistes des responsables de la Fed pour 2026 et le fait qu'ils ne prévoient qu'une seule baisse de taux d'un quart de point supplémentaire l'année prochaine.

Les responsables politiques ont relevé leur projection médiane de croissance du PIB pour 2026 à 2,3 %, contre 1,8 % en septembre, tout en abaissant leurs perspectives d'inflation globale à 2,4 %, contre 2,6 %. M. Powell a déclaré que près de la moitié de l'amélioration de la croissance reflète une nouvelle accélération de l'activité à la suite de la fermeture du gouvernement, mais qu'une grande partie de cette amélioration est également due à une productivité élevée.

Et ce n'est pas seulement dû à l'intelligence artificielle. M. Powell a indiqué que le taux de productivité élevé de l'économie américaine, qui se situe autour de 2 % depuis plusieurs années, est antérieur au récent essor de l'intelligence artificielle. Mais la nouvelle technologie y contribue.

"Il n'y a pas de voie sans risque pour la politique monétaire", a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial, faisant écho à M. Powell, "mais il semble que le comité mise sur une productivité plus élevée, ce qui implique une croissance plus forte malgré une création d'emplois plus faible."

PARIER SUR LE MAUVAIS CHEVAL?

L'histoire de la productivité peut toutefois poser des problèmes.

Tout d'abord, s'en remettre à elle comme à une solution miracle est un pari, à la fois parce que la productivité est notoirement difficile à prévoir - ou même à mesurer correctement - et parce qu'il est trop tôt pour dire quel sera l'impact économique de l'IA.

Comme l'a souligné un récent rapport de l'Institute of International Finance, "si l'adoption de l'IA reste concentrée entre les mains d'une poignée d'entreprises de grande envergure et d'entreprises spécialisées, les rendements atteindront probablement un plateau, ce qui rendra la croissance globale vulnérable une fois que le cycle d'investissement actuel aura atteint son point culminant."

De plus, le revers de la médaille de l'impact positif de l'IA sur la productivité pourrait être des pertes d'emplois massives. Cela pourrait avoir "des conséquences sociales et sur le marché du travail que nous n'avons pas les moyens de gérer", a déclaré M. Powell.

Deuxièmement, une productivité soutenue plus élevée implique une croissance plus rapide et donc un taux d'intérêt neutre plus élevé, ou "r-star". Il s'agit du taux d'intérêt neutre qui ne stimule ni ne restreint l'activité lorsque l'économie fonctionne au plein emploi et que l'inflation est stable.

M. Powell a déclaré que la politique monétaire se situe actuellement dans une fourchette largement neutre, les taux ayant été réduits de 175 points de base depuis septembre de l'année dernière. Mais si un boom de la productivité est en cours et que la croissance potentielle est plus élevée, l'étoile r et le taux des fonds fédéraux devraient également être plus élevés.

Dans ce scénario, la politique actuelle pourrait en fait être trop souple.

"Toutes choses égales par ailleurs, oui, mais toutes choses ne sont pas égales par ailleurs", a déclaré M. Powell lorsqu'il a été interrogé à ce sujet mercredi. "Il y a beaucoup d'éléments qui poussent dans des directions différentes sur la position du taux neutre."

Les estimations de l'étoile r , un chiffre théorique, sont naturellement variées. Deux modèles très surveillés, créés par le président de la Fed de New York, John Williams, situent l'étoile-r à 1,37 % ou 0,84 % à la fin du mois de juin. La médiane des projections implicites à long terme des responsables de la Fed se situe autour de 1 %.

La productivité pourrait offrir à la Fed une certaine marge de manœuvre. M. Powell a indiqué que la Fed ferait une pause pour évaluer les données entrantes avant de déterminer sa prochaine action. Les marchés à terme des taux d'intérêt le croient et ne prévoient pas une nouvelle baisse des taux avant juin.

"Ils croient à l'histoire de la productivité de l'IA. C'est la seule façon d'interpréter cela", a déclaré David Kelly, stratège mondial en chef chez JP Morgan Asset Management.

Bien entendu, si cette histoire ne se réalise pas, M. Powell et son successeur auront du pain sur la planche en 2026.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))