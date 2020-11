Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Poutine se dit prêt à travailler avec quiconque sera proclamé président des Etats-Unis Reuters • 22/11/2020 à 16:21









MOSCOU, 22 novembre (Reuters) - Vladimir Poutine a déclaré dimanche qu'il était prêt à travailler avec tout dirigeant américain et qu'il adresserait ses félicitations à celui qui sera proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 3 novembre lorsque l'ensemble des formalités légales auront été réglées, rapportent des agences de presse russes. "Nous travaillerons avec quiconque a la confiance du peuple américain", a dit le président russe. Mais le vainqueur, a-t-il ajouté, doit être désigné soit par la partie adverse reconnaissant sa propre défaite, soit après que les résultats définitifs du scrutin auront été confirmés de manière légitime et légale. Poutine s'était abstenu jusque-là de commenter la situation aux Etats-Unis, où le démocrate Joe Biden a été déclaré président-élu le 7 novembre dernier tandis que Donald Trump refusede reconnaître sa défaite. Le Kremlin avait rapporté de son côté vouloir attendre l'annonce officielle des résultats avant de faire tout commentaire. VOIR AUSSI LE POINT sur la victoire déclarée de Joe Biden PROJECTIONS 306 grands électeurs pour Biden, 232 pour Trump - Edison Research (Maxim Rodionov version française Henri-Pierre André)

