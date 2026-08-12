Poutine affirme que la Russie ripostera si les pays de l'UE saisissent des navires russes

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mercredi que la Russie riposterait de la même manière si des pays européens saisissaient des navires marchands russes, a rapporté l'agence de presse officielle TASS.

Ces déclarations interviennent alors que l'UE intensifie la pression sur la "flotte fantôme" russe, en étendant les sanctions à des centaines de navires et en arraisonnant certains d'entre eux ainsi que leurs équipages à des fins de contrôle.

Certains gouvernements européens ont indiqué qu'ils étudiaient la mise en place de mesures de contrôle maritime plus strictes à l'encontre des navires soupçonnés de contourner les sanctions.

TASS a rapporté les propos de Vladimir Poutine au sujet de ces mesures : "Bien sûr, cela relève purement et simplement de la piraterie et du banditisme. Et si cela est effectivement mis en pratique, nous serons contraints de riposter de la même manière."

Il a ajouté, selon TASS, que toute action de représailles russe ne se limiterait pas aux eaux où des navires russes ont été saisis, mais "aura lieu partout où nous le jugerons nécessaire et approprié".

Vladimir Poutine s'exprimait depuis l'île de Sakhaline, dans l'Extrême-Orient russe, où il assiste à des exercices militaires. TASS a également rapporté qu'il avait accusé l'OTAN de s'implanter dans la région Asie-Pacifique et de créer des tensions dans l’Arctique.

"L'Otan s'implante dans la région, de nouveaux blocs militaro-politiques se forment et de nouveaux systèmes d'armes constituant une menace pour la Russie sont déployés ou devraient l'être", aurait-il déclaré.

(Reportage Reuters; Rédigé par Felix Light; Version française Matthieu Huchet)