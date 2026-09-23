Pourquoi Muse fait vaciller Orange et les champions de "l'inertie des consommateurs"

Banques, assureurs, télécoms et plateformes de voyage ont chuté en Bourse, mardi, face à la montée des agents d'intelligence artificielle. Ces outils pourraient faciliter les comparaisons et les changements de fournisseur, au détriment des entreprises qui profitent des habitudes de leurs clients.

Les grandes valeurs financières, de l'assurance et du voyage en ligne ont souffert hier. Les investisseurs redoutent que des agents comme Muse, lancé par Meta, ne bousculent les entreprises qui bénéficient de "l'inertie des consommateurs", comme l'appelle Goldman Sachs, une tendance à rester fidèle à un service même lorsqu'une meilleure offre existe.

Hier à Wall Street, de grandes banques comme JPMorgan Chase et Wells Fargo ont chuté de plus de 3%. Les établissements spécialisés dans les offres aux particuliers, comme Allstate et Charles Schwab, étaient de leur côté en repli de plus de 5%. Le mouvement a aussi touché le voyage, les télécoms et les loisirs. Airbnb et Booking ont cédé plus de 3%.

Le mouvement s'est propagé en Europe. Les opérateurs télécoms comme Orange et BT Group ont perdu 4%. Les banques et les assureurs du vieux continent ont accusé des pertes souvent proches de 2%.

Est-ce que le partage de la valeur va changer ?

Cette nervosité accompagne l'essor de Muse, le nouvel agent IA de Meta, qui a marqué les esprits en s'installant en tête de l'App Store américain d'Apple. Cet outil est capable d'effectuer des tâches numériques à la place de l'utilisateur en se connectant à toutes sortes de services, notamment des sites marchands ou de réservation.

La mécanique derrière la baisse constatée sur certains secteurs hier est relativement simple : si on peut tout comparer et optimiser, les prix risquent d'aller vers le bas. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, moins pour les profits des entreprises.

Le modèle économique des agents IA reste à démontrer et les tensions risquent d'être nombreuses autour du partage de la valeur. Amazon a par exemple bloqué l'accès de son site à Muse, signe des frictions qui pourraient opposer plateformes, commerçants et fournisseurs d'IA. A mesure que ces assistants s'interposeront dans les transactions, la question de savoir qui contrôle la relation client et qui capte les revenus deviendra centrale.