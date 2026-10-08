Pourquoi les ventes de véhicules électriques sont-elles en demi-teinte aux États-Unis, mais en plein essor en Europe ?

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* Les Européens se ruent sur les véhicules électriques face à la hausse des prix du carburant

* Aux États-Unis, les acheteurs se tournent vers les hybrides et les véhicules électriques d'occasion

* Les ventes de véhicules électriques de Ford et GM s'effondrent après l'expiration du crédit d'impôt de 7.500 dollars

* Tesla et Rivian ont surpassé les constructeurs automobiles traditionnels

par Kalea Hall

Les acheteurs américains ont mis du temps à se réhabituer aux véhicules électriques depuis l’expiration, il y a un an, d’une subvention fédérale majeure, malgré des prix de l’essence qui restent élevés, tandis que les Européens se sont rués sur ces modèles.

Selon le cabinet d'études Motor Intelligence, les ventes de véhicules électriques aux États-Unis ont reculé de 30,7% cette année jusqu'en septembre, ne représentant que 6% des ventes totales. Ce chiffre est inférieur aux 8,5% enregistrés à la même période l'année dernière, lorsque les acheteurs s'étaient précipités pour profiter avant l'expiration d'un crédit d'impôt fédéral de 7.500 dollars.

En Europe, en revanche, les acheteurs se sont rués sur les véhicules électriques pour échapper à la hausse des prix du carburant liée à la guerre en Iran. Les véhicules électriques ont représenté 23,2% du marché automobile européen cette année jusqu’en septembre, contre 17,7% un an plus tôt, selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles.

Cette divergence entre les deux marchés s’explique en partie par des différences politiques majeures entre les deux régions. En Europe, les constructeurs automobiles continuent de lancer des modèles électriques pour se conformer à des réglementations strictes en matière d’émissions à l’échappement, tandis que les constructeurs chinois ont pris d’assaut le marché européen avec une multitude de véhicules électriques importés.

Aux États-Unis, l’administration Trump a collaboré avec le Congrès pour supprimer les aides en faveur des véhicules électriques et assouplir les réglementations en matière de rendement énergétique. Des droits de douane élevés et une interdiction des logiciels automobiles fabriqués en Chine ont effectivement bloqué l’accès des marques automobiles chinoises au marché.

Parallèlement, plus de 150 véhicules électriques étaient en vente en Europe au cours du premier semestre 2026, contre une centaine de modèles en 2024, selon Transport & Environment, une association de défense de l’environnement basée à Bruxelles. Beaucoup sont proposés à un prix inférieur à 25.000 euros (27.995 dollars), et de nombreux pays offrent des avantages fiscaux pour réduire le coût d’acquisition pour les consommateurs.

LES ACHETEURS AMÉRICAINS PRIVILÉGIENT LES VÉHICULES HYBRIDES ET LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES D'OCCASION

Depuis l’expiration, il y a un an, du crédit d’impôt fédéral de 7.500 dollars, de nombreux constructeurs automobiles américains ont arrêté la production de modèles électriques ou abandonné leurs projets de lancement de nouveaux modèles. Certains ont supprimé les contrats de location bon marché qui contribuaient à stimuler la demande.

Les acheteurs se tournent désormais vers les hybrides et les véhicules électriques d’occasion, selon les concessionnaires automobiles et les analystes. Les ventes d’hybrides ont bondi de 23% au cours des trois premiers trimestres par rapport à la même période de l’année précédente, représentant 15,6% des ventes totales sur cette période.

« Il existe toujours une demande [pour les véhicules électriques], mais le secteur de l’énergie et le grand public se tournent clairement vers la technologie hybride », a déclaré Thad Szott, un concessionnaire de la région de Détroit représentant Ford F.N , Stellantis STLAM.MI et Toyota

7203.T .

Certains constructeurs automobiles ajoutent des modèles hybrides à leurs showrooms. Nissan, par exemple, a avancé de plusieurs mois le lancement d’un nouveau système hybride sur son SUV Rogue, très populaire.

Les hybrides constituent « un choix plus sûr » pour les consommateurs préoccupés par l’autonomie, a déclaré Tiago Castro, vice-président senior chargé du marketing et des ventes aux États-Unis chez Nissan. « Lorsque nous bénéficions des aides gouvernementales » pour les véhicules électriques, a-t-il ajouté, « c’était une autre histoire ».

Le marché des véhicules électriques d’occasion est toutefois en plein essor, signe que les acheteurs aux moyens plus modestes cherchent à échapper aux prix élevés du carburant. Les ventes de voitures électriques d’occasion ont augmenté de 19% jusqu’en septembre par rapport à la même période de l’année précédente, selon le site d’études CarGurus.

LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES DE TESLA ET RIVIAN S’EN SORTENT MIEUX QUE CEUX DES CONSTRUCTEURS TRADITIONNELS

Les marques exclusivement dédiées aux véhicules électriques ont obtenu de meilleurs résultats que les constructeurs traditionnels en matière de ventes de véhicules électriques. Les ventes de Tesla TSLA.O aux États-Unis n’ont baissé que de 14% au cours des trois premiers trimestres, un recul moins marqué que celui du marché global des véhicules électriques, selon une estimation de Motor Intelligence. Les ventes de Rivian RIVN.O aux États-Unis ont quant à elles augmenté de 29%, grâce au lancement d’un nouveau SUV, le R2.

En revanche, les ventes de véhicules électriques de Ford ont chuté de 68% cette année jusqu’en septembre, tandis que celles de son rival local General Motors GM.N ont enregistré une baisse de 43%.

Honda a choisi de mettre fin à la production de ses véhicules électriques à la fin de cette année, tout en prévoyant d’accroître ses ventes de véhicules hybrides. « Dès qu’ils ont réduit la subvention de 7.500 dollars, il est devenu évident » que la part de marché des véhicules électriques allait baisser, a déclaré Lance Woelfer, vice-président des ventes automobiles aux États-Unis chez Honda.

Cependant, le constructeur sud-coréen Hyundai 005380.KS a constaté une certaine reprise de ses ventes de véhicules électriques depuis que les prix de l’essence ont commencé à augmenter à la fin de l’hiver, et les concessionnaires en font la demande, a déclaré Randy Parker, directeur général de Hyundai Motor North America.

« Nous n’abandonnons en aucun cas les véhicules électriques », a déclaré Parker.

(1 euro = 1,1197 dollar)