Pourquoi le marché actions stresse quand le marché obligataire se réveille

Le pétrole au-dessus de 90 dollars ranime l'inflation, les Etats surendettés doivent placer toujours plus de papier au moment où les hyperscalers de l'IA puisent dans la même épargne, et le Japon, banquier du monde depuis vingt ans, commence à retenir davantage ses capitaux : les taux longs s'envolent partout, et quand l'argent sans risque redevient cher, les actions deviennent moins attractives. Voilà la réponse condensée à la question. La version développée suit.

Les soubresauts du marché des obligations souveraines n'intéressent d'ordinaire que les professionnels de la finance. Les particuliers lui préfèrent les actions, plus animées et historiquement plus rémunératrices. Mais les titres à revenu fixe peuvent aussi s'agiter. C'est plus rare et, en général, ce n'est pas bon signe. Voici pourquoi.

Un actif dont le prix et le rendement évoluent mécaniquement en sens inverse n'a rien d'intuitif.

Notre propos du jour est plus simple : pourquoi, depuis le début de la semaine, les marchés actions recommencent-ils à stresser alors que les rendements obligataires repartent à la hausse ?

Rappel des faits. Le rendement du Trésor américain à 30 ans a touché 5,34% mardi en séance, son plus haut depuis juin 2007. Le baril est repassé au-dessus de 90 dollars sur fond d'impasse entre Washington et Téhéran, de quoi ranimer les anticipations d'inflation, pendant que les investisseurs réclament une prime supplémentaire pour absorber les émissions de dette à venir. Le mouvement ne s'arrête pas aux frontières américaines : le 30 ans britannique a frôlé 5,86%, le 30 ans allemand est au plus haut depuis quinze ans et l'OAT à dix ans se traite à 4,10%. Aucun pays n'est visé en particulier, d'ailleurs : l'écart OAT-Bund reste sage, à 84 points de base, même si les investisseurs commencent à évoquer la bataille budgétaire à venir au parlement français. Ce contexte pèse sur les marchés actions.

Le taux souverain, prix de base de la finance

Prêter à un Etat jugé solide passe pour peu risqué. Le rendement de son obligation à dix ans devient donc une sorte de prix de base de l'argent, auquel les investisseurs comparent tout le reste.

Quand ce rendement est faible, il faut aller chercher ailleurs pour gagner davantage : obligations d'entreprises, immobilier, actions, capital-investissement. S'il devient soudain généreux, l'équation change. Pourquoi accepter beaucoup plus de risque pour espérer 6 ou 7% si une obligation souveraine en offre déjà près de 5% ?

Une action doit normalement rapporter davantage qu'une obligation d'Etat parce qu'elle est plus risquée. Cet écart attendu est la "prime de risque". Quand le rendement sans risque grimpe, cette prime se comprime mécaniquement si les cours des actions ne bougent pas. Pour la restaurer, il faut soit davantage de bénéfices, soit des cours plus bas.

Quand les taux montent, demain vaut moins cher

La valeur d'une entreprise dépend des profits qu'elle générera plus tard. Pour savoir ce qu'ils valent aujourd'hui, les financiers les "actualisent". Recevoir 100 euros tout de suite n'équivaut pas à les recevoir dans dix ans, puisque la somme immédiate peut être placée. Plus les taux sont élevés, plus cet avantage compte, et plus la valeur actuelle des bénéfices futurs diminue.

D'où la sensibilité des valeurs de croissance, dont la valorisation repose sur des bénéfices attendus loin dans le futur. Quand les taux montent, demain vaut moins cher aujourd'hui.

Le coût de l'argent remonte partout

Autre problème, beaucoup plus concret. Les marchés ajoutent au taux sans risque une prime pour le risque. Une entreprise qui empruntait à 4% se refinance donc à 5%, 6% ou davantage. Pour les sociétés très endettées, ce n'est pas un détail : les intérêts rognent les bénéfices et la capacité à investir ou à verser des dividendes.

Le phénomène gagne aussi l'économie réelle. Les crédits immobiliers coûtent plus cher, et les entreprises hésitent à lancer des projets dont la rentabilité frôle le coût du financement. Valorisations moins généreuses et croissance plus faible : le mélange n'a rien de digeste pour les actions.

L'Etat aussi passe à la caisse

Le plus gros emprunteur de la place subit exactement le même sort, et c'est la vraie toile de fond de la nervosité actuelle. La France a payé 34,5 milliards d'euros d'intérêts au seul premier semestre, contre 29,1 milliards un an plus tôt, soit 18% de plus. Aux Etats-Unis, la charge d'intérêts nette a atteint 857 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de l'exercice budgétaire, plus que le budget du Pentagone, pour une dette fédérale de 39 400 milliards.

Le mécanisme est désagréable parce qu'il tourne en boucle. Des taux plus élevés alourdissent la charge de la dette. La charge creuse le déficit. Le déficit oblige à émettre davantage. Et cette montagne de papier à placer pousse les taux vers le haut. La dernière adjudication américaine à dix ans est d'ailleurs partie à 4,683%, un plus haut de dix-neuf ans. Le tout au moment où les hyperscalers de l'IA viennent puiser dans la même épargne mondiale pour financer leurs centres de données. Les Etats n'ont plus le marché des capitaux pour eux seuls.

Tokyo rapatrie ses billes

Et n'oublions pas le Japon. Le pays fournit depuis vingt ans l'argent bon marché de la planète finance. Taux très bas, épargne abondante, institutionnels qui placent leurs yens en dette américaine et alimentent le carry trade, cette stratégie qui consiste à emprunter dans une devise à taux zéro pour acheter des actifs mieux rémunérés ailleurs.

Mais le robinet se referme. Le dix ans japonais atteint 2,92%, un sommet de trente ans, le trente ans se paie 4,11%, et le marché anticipe une hausse de taux de la Banque du Japon dès septembre. Les investisseurs japonais n'ont donc plus forcément besoin de traverser le Pacifique pour trouver du rendement, et leurs avoirs en dette américaine ont reculé en juin. Le carry trade n'est pas mort, mais les vannes ne sont plus aussi ouvertes qu'avant.

Attention à l'accumulation

C'est le moment d'apporter quelques bémols à ce qui précède. Une hausse des rendements n'est pas systématiquement mauvaise. Si les taux montent parce que l'économie accélère, les entreprises compensent avec de meilleurs bénéfices. Et le marché vit très bien avec des taux élevés, à condition d'avoir eu le temps de s'y faire. On l'a constaté pendant le pic d'inflation post-covid, par exemple.

En revanche, les investisseurs gèrent mal les montées de stress brutales ou l'accumulation de vents contraires. Comme le marché obligataire fixe en grande partie le prix de l'argent, quand ce prix monte vite et partout à la fois, les obligations redeviennent compétitives face aux actions, les valorisations baissent, le financement se renchérit et la croissance ralentit.

Les investisseurs ont désormais un chiffre rond en tête : 5% sur le dix ans américain, contre 4,74% aujourd'hui. Si l'ascension se poursuit, on reparlera beaucoup des "bond vigilantes", ces investisseurs qui sanctionnent les politiques qu'ils jugent trop inflationnistes ou trop laxistes en exigeant des rendements plus élevés pour prêter aux Etats. Le message serait alors assez simple : pour continuer à absorber la montagne de dette qui arrive sur le marché, ils veulent être mieux payés.