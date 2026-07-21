Poujoulat voit ses revenus augmenter au premier trimestre

Sur les trois premiers mois de son exercice 2026-2027, le spécialiste des conduits de cheminées, cheminées industrielles et biocombustibles haute performance a vu son chiffre d'affaires augmenter de 7,6%, à 70,5 millions d'euros.

Dans le détail, l'activité conduits de cheminées et cheminées industrielles a connu une très légère croissance de 0,5%, à 41,1 millions d'euros, tandis que le segment Bois énergie a généré 29,4 millions d'euros de ventes, soit une hausse de 19,3%.

Pour la suite de l'exercice, Poujoulat devrait poursuivre sa croissance malgré une faible visibilité. Les revenus annuels du groupe devraient être compris entre 375 et 380 millions d'euros.