POUJOULAT SA : POUJOULAT SA : Bilan semestriel 12/2025 du contrat de liquidité

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société POUJOULAT à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2025 , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 12 503 actions POUJOULAT
- 64.735,71 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 12 688 actions POUJOULAT
- 61.828,62 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 3 318 actions POUJOULAT
- 79.231,40 euros
Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :
|Titres
|Capitaux
|Transactions
|Achats
|8 886
|68 426,33 €
|217
|Ventes
|9 071
|71 333,42 €
|132
|ACHATS
|VENTES
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|TOTAL
|217
|8 886
|68 426,33
|TOTAL
|132
|9 071
|71 333,42
|01/07/2025
|4
|127
|1124,98
|01/07/2025
|1
|14
|127,12
|02/07/2025
|1
|40
|357,6
|02/07/2025
|1
|40
|361,6
|03/07/2025
|4
|121
|1072,16
|07/07/2025
|1
|4
|35,76
|04/07/2025
|4
|121
|1073,74
|08/07/2025
|2
|105
|930,3
|08/07/2025
|1
|50
|438
|10/07/2025
|1
|70
|627,2
|09/07/2025
|1
|50
|437
|14/07/2025
|2
|110
|949,2
|10/07/2025
|4
|149
|1291,04
|16/07/2025
|2
|130
|1128
|11/07/2025
|2
|71
|617,7
|17/07/2025
|2
|101
|878,6
|14/07/2025
|2
|100
|857
|23/07/2025
|1
|1
|8,6
|17/07/2025
|1
|1
|8,6
|24/07/2025
|1
|200
|1700
|18/07/2025
|1
|12
|103,2
|18/08/2025
|1
|100
|870
|21/07/2025
|1
|50
|430
|19/08/2025
|1
|1
|8,64
|22/07/2025
|1
|50
|430
|22/08/2025
|1
|1
|8,62
|23/07/2025
|3
|101
|853,6
|25/08/2025
|3
|300
|2640
|24/07/2025
|1
|38
|319,2
|26/08/2025
|2
|200
|1760
|25/07/2025
|1
|10
|85
|27/08/2025
|2
|29
|248,92
|19/08/2025
|1
|1
|8,64
|29/08/2025
|1
|1
|8,5
|20/08/2025
|1
|10
|86,8
|01/09/2025
|1
|41
|351,78
|21/08/2025
|1
|50
|430
|02/09/2025
|1
|100
|854
|22/08/2025
|1
|1
|8,62
|03/09/2025
|2
|33
|279,14
|26/08/2025
|2
|100
|869
|04/09/2025
|1
|100
|850
|27/08/2025
|4
|151
|1280,68
|08/09/2025
|3
|134
|1139,52
|28/08/2025
|1
|10
|84,8
|09/09/2025
|2
|200
|1728
|29/08/2025
|1
|1
|8,5
|10/09/2025
|1
|1
|8,68
|01/09/2025
|1
|50
|419
|12/09/2025
|1
|100
|862
|02/09/2025
|4
|230
|1935,61
|15/09/2025
|1
|150
|1302
|03/09/2025
|1
|1
|8,42
|16/09/2025
|1
|100
|858
|04/09/2025
|1
|50
|421
|17/09/2025
|1
|40
|346,4
|05/09/2025
|1
|50
|419
|18/09/2025
|2
|176
|1495,52
|08/09/2025
|1
|1
|8,38
|19/09/2025
|2
|250
|2120
|10/09/2025
|2
|51
|437,68
|22/09/2025
|1
|100
|846
|11/09/2025
|1
|50
|428
|23/09/2025
|2
|160
|1368,4
|12/09/2025
|1
|50
|426
|25/09/2025
|1
|1
|8,56
|15/09/2025
|5
|400
|3427
|29/09/2025
|2
|150
|1247
|16/09/2025
|1
|10
|84,4
|01/10/2025
|1
|1
|8,18
|17/09/2025
|1
|50
|428
|02/10/2025
|1
|100
|808
|22/09/2025
|2
|100
|837
|07/10/2025
|1
|40
|324
|23/09/2025
|2
|100
|841
|08/10/2025
|3
|81
|660
|25/09/2025
|4
|151
|1262,56
|10/10/2025
|3
|285
|2295,99
|01/10/2025
|4
|116
|933,88
|15/10/2025
|1
|20
|159,6
|03/10/2025
|2
|60
|481
|16/10/2025
|2
|200
|1630
|06/10/2025
|5
|250
|2010
|17/10/2025
|1
|1
|8
|07/10/2025
|1
|40
|320,8
|20/10/2025
|2
|200
|1588
|08/10/2025
|2
|41
|323,9
|21/10/2025
|2
|180
|1377,59
|10/10/2025
|1
|80
|640
|23/10/2025
|4
|121
|923,8
|16/10/2025
|3
|99
|788,6
|24/10/2025
|1
|1
|7,78
|17/10/2025
|1
|1
|8
|05/11/2025
|3
|82
|600,3
|20/10/2025
|2
|100
|787
|06/11/2025
|2
|32
|234,9
|21/10/2025
|7
|325
|2430,51
|11/11/2025
|1
|100
|712
|23/10/2025
|1
|26
|192,4
|12/11/2025
|2
|101
|725,12
|24/10/2025
|6
|300
|2298
|13/11/2025
|2
|140
|1020,6
|27/10/2025
|3
|200
|1519
|14/11/2025
|6
|364
|2706,45
|28/10/2025
|1
|50
|375
|17/11/2025
|1
|50
|371
|30/10/2025
|1
|40
|298,4
|18/11/2025
|2
|105
|776
|31/10/2025
|4
|150
|1116
|25/11/2025
|1
|5
|36,4
|03/11/2025
|1
|50
|367
|28/11/2025
|1
|1
|7,24
|04/11/2025
|3
|170
|1237,19
|02/12/2025
|2
|204
|1464,48
|05/11/2025
|5
|221
|1599,18
|03/12/2025
|2
|181
|1257,01
|06/11/2025
|7
|331
|2369,56
|05/12/2025
|3
|300
|2024,01
|07/11/2025
|4
|160
|1138
|08/12/2025
|2
|200
|1364
|10/11/2025
|3
|150
|1065
|09/12/2025
|1
|1
|6,86
|11/11/2025
|5
|212
|1497,57
|10/12/2025
|1
|100
|680
|12/11/2025
|2
|51
|363,12
|11/12/2025
|1
|1
|6,86
|14/11/2025
|9
|348
|2499,86
|15/12/2025
|3
|300
|2046
|17/11/2025
|4
|154
|1125,88
|19/12/2025
|8
|841
|5935,02
|18/11/2025
|4
|117
|855,34
|22/12/2025
|6
|600
|4542
|19/11/2025
|2
|141
|1029,72
|23/12/2025
|8
|690
|5440,17
|20/11/2025
|2
|71
|521,3
|24/12/2025
|2
|200
|1630
|21/11/2025
|3
|81
|587,4
|24/11/2025
|4
|200
|1445
|25/11/2025
|2
|51
|367,3
|26/11/2025
|2
|60
|430,2
|27/11/2025
|1
|10
|72,2
|28/11/2025
|1
|1
|7,24
|01/12/2025
|3
|150
|1078,01
|02/12/2025
|3
|150
|1050
|03/12/2025
|1
|70
|483
|04/12/2025
|2
|100
|675
|05/12/2025
|4
|200
|1310
|08/12/2025
|2
|100
|671
|09/12/2025
|3
|101
|677,86
|10/12/2025
|1
|51
|341,7
|11/12/2025
|2
|51
|344,86
|12/12/2025
|1
|50
|340
|15/12/2025
|2
|71
|477,12
|16/12/2025
|1
|50
|338
|17/12/2025
|2
|51
|342,82
|18/12/2025
|2
|100
|665
|22/12/2025
|4
|200
|1476
|24/12/2025
|4
|175
|1396,5
