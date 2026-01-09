 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

POUJOULAT SA : POUJOULAT SA : Bilan semestriel 12/2025 du contrat de liquidité
information fournie par Actusnews 09/01/2026 à 08:00

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société POUJOULAT à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2025 , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 12 503 actions POUJOULAT
  • 64.735,71 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 12 688 actions POUJOULAT
  • 61.828,62 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 3 318 actions POUJOULAT
  • 79.231,40 euros

Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions
Achats 8 886 68 426,33 € 217
Ventes 9 071 71 333,42 € 132

ACHATS VENTES
Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros
TOTAL 217 8 886 68 426,33 TOTAL 132 9 071 71 333,42
01/07/2025 4 127 1124,98 01/07/2025 1 14 127,12
02/07/2025 1 40 357,6 02/07/2025 1 40 361,6
03/07/2025 4 121 1072,16 07/07/2025 1 4 35,76
04/07/2025 4 121 1073,74 08/07/2025 2 105 930,3
08/07/2025 1 50 438 10/07/2025 1 70 627,2
09/07/2025 1 50 437 14/07/2025 2 110 949,2
10/07/2025 4 149 1291,04 16/07/2025 2 130 1128
11/07/2025 2 71 617,7 17/07/2025 2 101 878,6
14/07/2025 2 100 857 23/07/2025 1 1 8,6
17/07/2025 1 1 8,6 24/07/2025 1 200 1700
18/07/2025 1 12 103,2 18/08/2025 1 100 870
21/07/2025 1 50 430 19/08/2025 1 1 8,64
22/07/2025 1 50 430 22/08/2025 1 1 8,62
23/07/2025 3 101 853,6 25/08/2025 3 300 2640
24/07/2025 1 38 319,2 26/08/2025 2 200 1760
25/07/2025 1 10 85 27/08/2025 2 29 248,92
19/08/2025 1 1 8,64 29/08/2025 1 1 8,5
20/08/2025 1 10 86,8 01/09/2025 1 41 351,78
21/08/2025 1 50 430 02/09/2025 1 100 854
22/08/2025 1 1 8,62 03/09/2025 2 33 279,14
26/08/2025 2 100 869 04/09/2025 1 100 850
27/08/2025 4 151 1280,68 08/09/2025 3 134 1139,52
28/08/2025 1 10 84,8 09/09/2025 2 200 1728
29/08/2025 1 1 8,5 10/09/2025 1 1 8,68
01/09/2025 1 50 419 12/09/2025 1 100 862
02/09/2025 4 230 1935,61 15/09/2025 1 150 1302
03/09/2025 1 1 8,42 16/09/2025 1 100 858
04/09/2025 1 50 421 17/09/2025 1 40 346,4
05/09/2025 1 50 419 18/09/2025 2 176 1495,52
08/09/2025 1 1 8,38 19/09/2025 2 250 2120
10/09/2025 2 51 437,68 22/09/2025 1 100 846
11/09/2025 1 50 428 23/09/2025 2 160 1368,4
12/09/2025 1 50 426 25/09/2025 1 1 8,56
15/09/2025 5 400 3427 29/09/2025 2 150 1247
16/09/2025 1 10 84,4 01/10/2025 1 1 8,18
17/09/2025 1 50 428 02/10/2025 1 100 808
22/09/2025 2 100 837 07/10/2025 1 40 324
23/09/2025 2 100 841 08/10/2025 3 81 660
25/09/2025 4 151 1262,56 10/10/2025 3 285 2295,99
01/10/2025 4 116 933,88 15/10/2025 1 20 159,6
03/10/2025 2 60 481 16/10/2025 2 200 1630
06/10/2025 5 250 2010 17/10/2025 1 1 8
07/10/2025 1 40 320,8 20/10/2025 2 200 1588
08/10/2025 2 41 323,9 21/10/2025 2 180 1377,59
10/10/2025 1 80 640 23/10/2025 4 121 923,8
16/10/2025 3 99 788,6 24/10/2025 1 1 7,78
17/10/2025 1 1 8 05/11/2025 3 82 600,3
20/10/2025 2 100 787 06/11/2025 2 32 234,9
21/10/2025 7 325 2430,51 11/11/2025 1 100 712
23/10/2025 1 26 192,4 12/11/2025 2 101 725,12
24/10/2025 6 300 2298 13/11/2025 2 140 1020,6
27/10/2025 3 200 1519 14/11/2025 6 364 2706,45
28/10/2025 1 50 375 17/11/2025 1 50 371
30/10/2025 1 40 298,4 18/11/2025 2 105 776
31/10/2025 4 150 1116 25/11/2025 1 5 36,4
03/11/2025 1 50 367 28/11/2025 1 1 7,24
04/11/2025 3 170 1237,19 02/12/2025 2 204 1464,48
05/11/2025 5 221 1599,18 03/12/2025 2 181 1257,01
06/11/2025 7 331 2369,56 05/12/2025 3 300 2024,01
07/11/2025 4 160 1138 08/12/2025 2 200 1364
10/11/2025 3 150 1065 09/12/2025 1 1 6,86
11/11/2025 5 212 1497,57 10/12/2025 1 100 680
12/11/2025 2 51 363,12 11/12/2025 1 1 6,86
14/11/2025 9 348 2499,86 15/12/2025 3 300 2046
17/11/2025 4 154 1125,88 19/12/2025 8 841 5935,02
18/11/2025 4 117 855,34 22/12/2025 6 600 4542
19/11/2025 2 141 1029,72 23/12/2025 8 690 5440,17
20/11/2025 2 71 521,3 24/12/2025 2 200 1630
21/11/2025 3 81 587,4
24/11/2025 4 200 1445
25/11/2025 2 51 367,3
26/11/2025 2 60 430,2
27/11/2025 1 10 72,2
28/11/2025 1 1 7,24
01/12/2025 3 150 1078,01
02/12/2025 3 150 1050
03/12/2025 1 70 483
04/12/2025 2 100 675
05/12/2025 4 200 1310
08/12/2025 2 100 671
09/12/2025 3 101 677,86
10/12/2025 1 51 341,7
11/12/2025 2 51 344,86
12/12/2025 1 50 340
15/12/2025 2 71 477,12
16/12/2025 1 50 338
17/12/2025 2 51 342,82
18/12/2025 2 100 665
22/12/2025 4 200 1476
24/12/2025 4 175 1396,5

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : ymqflJdvaGubmmqdlZ5rZ2GWaGplx2jGaWrJyWhpYsqVa5xkx5hjm5WcZnJmnWVp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95803-bilan_semestriel_poujoulat_semestre_2_2025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

POUJOULAT
8,200 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank