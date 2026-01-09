POUJOULAT SA : POUJOULAT SA : Bilan semestriel 12/2025 du contrat de liquidité

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société POUJOULAT à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2025 , les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

12 503 actions POUJOULAT

64.735,71 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

12 688 actions POUJOULAT

61.828,62 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

3 318 actions POUJOULAT

79.231,40 euros

Au cours du 2 nd semestre 2025, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions Achats 8 886 68 426,33 € 217 Ventes 9 071 71 333,42 € 132

ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 217 8 886 68 426,33 TOTAL 132 9 071 71 333,42 01/07/2025 4 127 1124,98 01/07/2025 1 14 127,12 02/07/2025 1 40 357,6 02/07/2025 1 40 361,6 03/07/2025 4 121 1072,16 07/07/2025 1 4 35,76 04/07/2025 4 121 1073,74 08/07/2025 2 105 930,3 08/07/2025 1 50 438 10/07/2025 1 70 627,2 09/07/2025 1 50 437 14/07/2025 2 110 949,2 10/07/2025 4 149 1291,04 16/07/2025 2 130 1128 11/07/2025 2 71 617,7 17/07/2025 2 101 878,6 14/07/2025 2 100 857 23/07/2025 1 1 8,6 17/07/2025 1 1 8,6 24/07/2025 1 200 1700 18/07/2025 1 12 103,2 18/08/2025 1 100 870 21/07/2025 1 50 430 19/08/2025 1 1 8,64 22/07/2025 1 50 430 22/08/2025 1 1 8,62 23/07/2025 3 101 853,6 25/08/2025 3 300 2640 24/07/2025 1 38 319,2 26/08/2025 2 200 1760 25/07/2025 1 10 85 27/08/2025 2 29 248,92 19/08/2025 1 1 8,64 29/08/2025 1 1 8,5 20/08/2025 1 10 86,8 01/09/2025 1 41 351,78 21/08/2025 1 50 430 02/09/2025 1 100 854 22/08/2025 1 1 8,62 03/09/2025 2 33 279,14 26/08/2025 2 100 869 04/09/2025 1 100 850 27/08/2025 4 151 1280,68 08/09/2025 3 134 1139,52 28/08/2025 1 10 84,8 09/09/2025 2 200 1728 29/08/2025 1 1 8,5 10/09/2025 1 1 8,68 01/09/2025 1 50 419 12/09/2025 1 100 862 02/09/2025 4 230 1935,61 15/09/2025 1 150 1302 03/09/2025 1 1 8,42 16/09/2025 1 100 858 04/09/2025 1 50 421 17/09/2025 1 40 346,4 05/09/2025 1 50 419 18/09/2025 2 176 1495,52 08/09/2025 1 1 8,38 19/09/2025 2 250 2120 10/09/2025 2 51 437,68 22/09/2025 1 100 846 11/09/2025 1 50 428 23/09/2025 2 160 1368,4 12/09/2025 1 50 426 25/09/2025 1 1 8,56 15/09/2025 5 400 3427 29/09/2025 2 150 1247 16/09/2025 1 10 84,4 01/10/2025 1 1 8,18 17/09/2025 1 50 428 02/10/2025 1 100 808 22/09/2025 2 100 837 07/10/2025 1 40 324 23/09/2025 2 100 841 08/10/2025 3 81 660 25/09/2025 4 151 1262,56 10/10/2025 3 285 2295,99 01/10/2025 4 116 933,88 15/10/2025 1 20 159,6 03/10/2025 2 60 481 16/10/2025 2 200 1630 06/10/2025 5 250 2010 17/10/2025 1 1 8 07/10/2025 1 40 320,8 20/10/2025 2 200 1588 08/10/2025 2 41 323,9 21/10/2025 2 180 1377,59 10/10/2025 1 80 640 23/10/2025 4 121 923,8 16/10/2025 3 99 788,6 24/10/2025 1 1 7,78 17/10/2025 1 1 8 05/11/2025 3 82 600,3 20/10/2025 2 100 787 06/11/2025 2 32 234,9 21/10/2025 7 325 2430,51 11/11/2025 1 100 712 23/10/2025 1 26 192,4 12/11/2025 2 101 725,12 24/10/2025 6 300 2298 13/11/2025 2 140 1020,6 27/10/2025 3 200 1519 14/11/2025 6 364 2706,45 28/10/2025 1 50 375 17/11/2025 1 50 371 30/10/2025 1 40 298,4 18/11/2025 2 105 776 31/10/2025 4 150 1116 25/11/2025 1 5 36,4 03/11/2025 1 50 367 28/11/2025 1 1 7,24 04/11/2025 3 170 1237,19 02/12/2025 2 204 1464,48 05/11/2025 5 221 1599,18 03/12/2025 2 181 1257,01 06/11/2025 7 331 2369,56 05/12/2025 3 300 2024,01 07/11/2025 4 160 1138 08/12/2025 2 200 1364 10/11/2025 3 150 1065 09/12/2025 1 1 6,86 11/11/2025 5 212 1497,57 10/12/2025 1 100 680 12/11/2025 2 51 363,12 11/12/2025 1 1 6,86 14/11/2025 9 348 2499,86 15/12/2025 3 300 2046 17/11/2025 4 154 1125,88 19/12/2025 8 841 5935,02 18/11/2025 4 117 855,34 22/12/2025 6 600 4542 19/11/2025 2 141 1029,72 23/12/2025 8 690 5440,17 20/11/2025 2 71 521,3 24/12/2025 2 200 1630 21/11/2025 3 81 587,4 24/11/2025 4 200 1445 25/11/2025 2 51 367,3 26/11/2025 2 60 430,2 27/11/2025 1 10 72,2 28/11/2025 1 1 7,24 01/12/2025 3 150 1078,01 02/12/2025 3 150 1050 03/12/2025 1 70 483 04/12/2025 2 100 675 05/12/2025 4 200 1310 08/12/2025 2 100 671 09/12/2025 3 101 677,86 10/12/2025 1 51 341,7 11/12/2025 2 51 344,86 12/12/2025 1 50 340 15/12/2025 2 71 477,12 16/12/2025 1 50 338 17/12/2025 2 51 342,82 18/12/2025 2 100 665 22/12/2025 4 200 1476 24/12/2025 4 175 1396,5