Porsche AG recule, malgré une note favorable de DB

Après un gain de 3,03% en deux séances, le titre Porsche AG cède du terrain à Francfort (-1,99%, à 41,36 euros). Pourtant, Deutsche Bank se montre plutôt optimiste après la journée investisseurs du constructeur automobile.

DB commence par rappeler que les livraisons du troisième trimestre ont reculé de 15% sur un an, principalement à cause du marché chinois. Au niveau des modèles, l'arrêt de la 718 à moteur thermique et la forte baisse des volumes de la Taycan ont pesé sur la performance. À l'inverse, les livraisons du Cayenne ont progressé à deux chiffres, tandis que les volumes de la 911 ont fait preuve d'une meilleure résistance que l'ensemble du groupe, ce qui suggère un mix favorable.

Lors de la journée investisseurs, la banque allemande relève que plutôt que de promettre un retour aux taux de croissance historiques, la direction s'est concentrée sur la montée en gamme, la productivité, l'efficacité du capital et la génération de trésorerie. Porsche AG compte créer plus de valeur par véhicule, soutenu par un mix plus riche, une plus grande exclusivité et un pouvoir de fixation des prix renforcé.

En ce qui concerne l'objectif de marge d'Ebit de 10 à 15% à moyen terme, la direction a reconnu qu'avec le recul actuel, les résultats risquaient de se situer dans la moitié inférieure de cette fourchette. Associée à des mesures de productivité tangibles et à un cadre qui intègre des volumes structurellement plus faibles en Chine, DB pense que la stratégie se concentre de plus en plus sur la construction d'un modèle d'affaires plus exclusif, efficace et générateur de trésorerie, rendant les ambitions actuelles plus crédibles que les objectifs précédents.

La recommandation des analystes reste à acheter sur le titre Porsche AG, avec un objectif de cours de 55 euros.