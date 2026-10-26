POINT HEBDO-Les marchés mis au défi, entre politique, banques centrales et avalanche de résultats

(Répétition sans changement d'une dépêche initialement publiée le 23 octobre)

La semaine s'annonce cruciale sur tous les fronts financiers, la saison des résultats d'entreprises battant leur plein, avec en toile de fond les réunions de politique monétaire des principales banques centrales.

Les opérateurs scruteront également le déroulé du nouvel acte de mobilisation prévu samedi en France, alors que la tournure des manifestations de la semaine dernière continue de plomber les marchés actions et obligataires.

Les élections en Israël et le très attendu budget britannique ajouteront également une dimension de risque politique à l'actualité.

Tour d'horizon des perspectives de marchés dans les prochains jours :

1/ PLACE AUX BANQUES CENTRALES

La semaine sera rythmée par les décisions de politique monétaire des principales banques centrales, avec celle de la Réserve fédérale américaine (Fed) mercredi, suivie de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi et de la Banque du Japon (BoJ) vendredi.

La Fed, la BCE et la BoJ ne subissent toutefois aucune pression immédiate pour relever leurs taux après le resserrement de la politique monétaire opéré le mois dernier.

Selon les données LSEG, les marchés anticipent vendredi largement un statu quo de la part des trois banques centrales, pariant sur un maintien des taux à 92% pour la Fed, 91% pour la BCE et 99% pour la BoJ.

Les investisseurs seront toutefois attentifs aux déclarations du président de la Fed, Kevin Warsh, qui sera interrogé sur ses perspectives en matière de taux.

La BCE devra certainement répondre à des questions concernant la flambée des coûts d’emprunt en France, amplifiée par la mobilisation sociale, qui réduit encore davantage la marge de manoeuvre pour la deuxième économie de la zone euro face aux craintes budgétaires.

Le rendement des obligations souveraines françaises à dix ans a atteint jeudi dernier un nouveau sommet et franchi la barre des 5% pour la première fois depuis juillet 2002, tandis que sa prime de risque par rapport au Bund allemand à dix ans

DE10FR10=RR s'est creusée à un pic de 177 points de base, l'écart le plus important depuis 2011.

"Nous pensons (que la BCE) va maintenir une 'ambiguïté constructive' sur la France, en indiquant qu'elle est prête à intervenir sur les dettes souveraines si cela est nécessaire mais sans donner précisément les conditions qui la feraient agir", prédisent les analystes de LBP AM dans une note.

2/ LES HYPERSCALERS SUR LA SELLETTE

La saison des résultats trimestriels d'entreprises atteindra son pic la semaine prochaine, avec notamment les publications de trois des plus gros investisseurs en intelligence artificielle (IA) qui s'avèreront cruciales pour évaluer la pertinence du rallye technologique.

Les trois "hyperscalers" Alphabet GOOGL.O , Microsoft

MSFT.O et Amazon AMZN.O publieront leurs résultats à un moment où les investisseurs se montrent de plus en plus méfiants face aux risques liés aux dépenses consacrées aux centres de données.

La dernière semaine du mois d'octobre s'annonce également décisive pour déterminer si le troisième trimestre a répondu aux attentes élevées en matière de croissance des bénéfices aux États-Unis, avec la publication des résultats d’environ un tiers des entreprises du S&P 500 .SPX .

Parmi les autres entreprises américaines de premier plan à l'agenda figurent le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly

LLY.N , les géants pétroliers Exxon XOM.N et Chevron CVX.N , ainsi que l’équipementier industriel Caterpillar CAT.N .

En France, les choses s'accélèrent à partir de mardi avec Orange ORAN.PA , suivi de Danone DANO.PA , BNP Paribas

BNPP.PA et Airbus AIR.PA mercredi. Le pic de la saison sera franchi jeudi avec Renault RENA.PA , AXA AXAF.PA , STMicroelectronics STMPA.PA et TotalEnergies TTEF.PA pour n'en citer que quelques uns, avant de clore la semaine avec Crédit Agricole CAGR.PA et Sanofi SASY.PA vendredi.

Ailleurs en Europe, la semaine s'annonce également chargée, avec notamment Deutsche Bank DBKGn.DE et UBS UBSG.S mercredi, Volkswagen VOWG.DE et Nestlé NESN.S jeudi, ainsi que Puma PUMG.DE et BP BP.L vendredi.

3/ UN ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE DÉLICAT

Le ministre britannique des Finances, John Healey, annoncera mercredi son premier budget, dans lequel il tentera d’apporter un certain soulagement aux ménages face à la hausse des prix de l’énergie, sans pour autant risquer de déstabiliser le marché obligataire en augmentant le recours à l’emprunt.

Cela signifie que John Healey pourrait devoir accepter une réduction de sa marge de manoeuvre pour respecter ses règles budgétaires. Les analystes interrogés par Reuters estiment qu’il peut se permettre de réduire sa capacité d'action de près de moitié, à environ 15 milliards de livres sterling (17,92 milliards d'euros), sans effrayer les marchés.

Les banques pourraient être les principales touchées par les hausses d’impôts, et les cours des actions des plus grands prêteurs britanniques ont chuté à l’approche des débuts très médiatisés de John Healey.

Les décisions importantes concernant les dépenses dans des domaines tels que la défense, les services publics et la protection sociale seront probablement reportées à l’année prochaine, John Healey espérant que la guerre en Iran, et la pression qu’elle exerce sur les coûts d’emprunt de l’État, se sera atténuée d’ici là.

4/ LE MOMENT DE VÉRITÉ POUR NETANYAHU

Les élections législatives israéliennes de mardi s’annoncent comme l’une des plus décisives de l’histoire du pays.

Les sondages laissent entrevoir un résultat très serré : ni le bloc du Premier ministre Benjamin Netanyahu, ni l’opposition menée par l’ancien chef d’état-major Gadi Eisenkot ne devraient obtenir la majorité, ce qui laisse présager de longues négociations pour former une coalition.

Pour les marchés, ce scrutin intervient toutefois après une remontée spectaculaire des actifs israéliens. Depuis les attaques du 7 octobre 2023, l’indice boursier de Tel-Aviv

.TA125 a bondi de plus de 135%, tandis que le shekel ILS= affiche une hausse de 25%, la plus forte au monde.

Les analystes s’empressent de souligner que l’essor de l’IA a joué un rôle clé, compte tenu de l’expertise technologique d’Israël, et qu’il continuera de le faire. Mais les investisseurs voient également la possibilité d’un apaisement progressif des tensions à plus long terme si Gadi Eisenkot et ses alliés parviennent à s’imposer.

(Rédigé par Lewis Krauskopf à New York, Kevin Buckland à Tokyo, et Dhara Ranasinghe, Marc Jones et William Schomberg à Londres ; graphiques par Pasit Kongkunakornkul, compilés par Samuel Indyk ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)