POINT HEBDO-Les marchés face au tourbillon des résultats, sans compter les banques centrales

(Actualisé avec cours du pétrole)

par Diana Mandia et Coralie Lamarque

La dernière semaine de juillet est généralement l'une des plus chargées de l'année pour les investisseurs, et cette saison ne fera pas exception, puisqu'ils devront faire face à une nouvelle avalanche de résultats d'entreprises, à une série de décisions de politique monétaire de premier plan – après celle de la Banque centrale européenne (BCE) cette semaine – et à un contexte incertain au Moyen-Orient.

Tour d'horizon des perspectives de marchés dans les jours à venir :

1/ UN DERNIER STATU QUO POUR LA FED ?

La Réserve fédérale américaine (Fed) devrait maintenir ses taux inchangés lors de sa réunion des 28 et 29 juillet, mais les investisseurs sont de plus en plus convaincus que la récente flambée des prix du pétrole, alimentée par la reprise des frappes au Moyen-Orient ce mois-ci, finira par se répercuter sur les prix.

L'inflation américaine s'est établie à 3,5% sur un an en juin, après une hausse de 4,2% en mai, ce qui s'explique principalement par la baisse des prix de l'essence sous l'effet du protocole d'accord entre Washington et Téhéran qui, depuis, a volé en éclats.

L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) dit "de base" pour le mois de juin, la mesure d'inflation privilégiée par la Fed, ne sera publié que jeudi, au lendemain de la décision de politique monétaire, et devrait également montrer un ralentissement.

Les cours du pétrole reculent lundi après la suspension des attaques entre Washington et Téhéran au Moyen-Orient ce week-end, mais la reprise du conflit plus tôt ce mois-ci a fait grimper la semaine dernière le prix du Brent à 100 dollars le baril pour la première fois depuis fin mai, ce qui se reflète dans les paris des investisseurs.

Un nombre croissant de grandes sociétés de courtage estime qu'il existe un risque réel que la (Fed) procède à une hausse des taux mercredi, même si le scénario le plus probable reste le statu quo.

La Banque d'Angleterre (BoE) annoncera quant à elle sa décision de politique monétaire jeudi, tandis que la Banque du Japon (BoJ) le fera vendredi.

2/ RÉSULTATS À VENIR

La fin de la saison des résultats approche, ce qui signifie que les opérateurs se confronteront à une dernière avalanche d'ampleur de publications des deux côtés de l'Atlantique.

Aux États-Unis, les résultats d'Apple AAPL.O , de Microsoft

MSFT.O et d'Amazon AMZN.O constitueront les faits marquants de la semaine, à un moment où les investisseurs accordent une attention particulière aux tendances en matière de dépenses dans l'intelligence artificielle (IA) des géants de la technologie.

Et il faut s'attendre à une surveillance encore plus étroite après le plongeon, jeudi, des actions d'Alphabet GOOGL.O , dont les projets d'investissement de plus en plus colossaux ont ravivé les doutes du marché, qui se demande si ces efforts porteront leurs fruits.

Dans la zone euro, dès mardi, les investisseurs prendront connaissance d'une salve de publications, avec notamment Orange

ORAN.PA et Safran SAF.PA attendus avant la cloche.

À mi-parcours, mercredi, Rémy Cointreau RCOP.PA et Danone

DANO.PA seront au nombre des grands noms attendus, aux côtés de Deutsche Bank DBKGn.DE et UBS UBSG.S notamment.

La séance s'annonce intense jeudi, avec Société Générale

SOGN.PA , Amundi AMUN.PA , Renault RENA.PA , Sanofi SASY.PA et Air France-KLM AIRF.PA , pour n'en citer que quelques-uns.

Pour terminer la semaine et le mois de juillet, les opérateurs scruteront vendredi les résultats d'Axa AXAF.PA , du Crédit Agricole CAGR.PA et d'Engie ENGIE.PA , notamment.

3/ LE LUXE À L'HONNEUR

Parmi la salve de publications attendues tout au long de la semaine, le luxe sera à l'honneur et devrait être surveillé de près par les investisseurs, le poids-lourd du CAC 40 étant fortement impacté par la situation au Moyen-Orient.

La semaine s'ouvrira avec LVMH LVMH.PA lundi, suivi de Kering PRTP.PA et EssilorLuxottica ESLX.PA mardi, puis Hermès HRMS.PA et L'Oréal OREP.PA mercredi.

Dans leur analyse respective sur le secteur, Barclays et Deutsche Bank s'accordent pour dire que le Moyen-Orient devrait connaître une période difficile et que la consommation intérieure chinoise restera faible, tandis que les États-Unis et la Corée du Sud feront preuve de résilience.

LVMH LVMH.PA fait figure de favori du secteur pour Deutsche Bank, avec le scénario de reprise le plus prometteur. Barclays attribue également à LVMH une recommandation à "surpondérer".

Kering PRTP.PA incite à davantage de prudence. Deutsche Bank invoque un manque de confiance dans le retour à la croissance de Gucci, tandis que Barclays prévoit une décroissance de 5% pour la marque phare du groupe, inférieure aux estimations du consensus.

Les opérateurs ont toutefois eu droit à un avant-goût de la santé du secteur, avec les publications mi-juillet de Richemont

CFR.S et de Burberry BRBY.L , qui ont respectivement gagné 6,68% et perdu 6,38% à la suite de leurs résultats.

4/ COUP DE CHAUD SUR LES PERFORMANCES

Alors que la France subit des épisodes répétés de canicule, les investisseurs s'apprêtent à découvrir les résultats du semestre écoulé, incluant les performances lors des vagues de chaleurs survenues à la fin du deuxième trimestre.

Dans un rapport publié lundi dernier, TP Icap Midcap a dressé un panorama des entreprises suivies par le courtier et potentiellement impactées par la canicule.

Parmi les groupes pour lesquels l'impact s'avèrerait négatif figurent le parfumier Robertet ROBF.PA et le fabricant de cognac Rémy Cointreau RCOP.PA , le stress hydrique pouvant peser sur le rendement et la qualité des matières premières.

Certaines entreprises ressortiraient à l'inverse gagnantes des épisodes de chaleur exceptionnels qui poussent les ménages à s'équiper en conséquence.

"La canicule a des effets sur notre consommation, des effets positifs qui sont donc favorables à la consommation", a déclaré Matthieu Malige, directeur exécutif finances et gestion de Carrefour, lors d'une conférence de presse à l'occasion des résultats du groupe, indiquant avoir vendu plus de 7 millions de paquets de glace en une semaine.

Lors de la réunion de politique monétaire, jeudi, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) a déclaré que la canicule constituait un risque du point de vue de la politique monétaire.

"Les phénomènes météorologiques extrêmes – comme l'illustrent les vagues de chaleur actuelles – et, plus largement, les crises climatiques et écologiques qui se profilent, pourraient faire grimper les prix des denrées alimentaires plus que prévu", a dit Christine Lagarde.

(Rédigé par Diana Mandia et Coralie Lamarque, édité par Sophie Louet)