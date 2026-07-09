POINT DE VUE-La Russie envisage de mettre en service mi-juillet un centre logistique commercial dans un port syrien, selon des responsables

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* La Russie négocie le sort de sa base navale en Syrie

* Un poste d'amarrage sera utilisé comme centre logistique commercial

* Moscou souhaite maintenir une présence navale au deuxième poste d'amarrage

* Ce projet est essentiel pour préserver son influence en Syrie

* Les États-Unis sont également en lice pour remporter des contrats, méfiants face à l’influence russe

(Ajout du démenti de l’Autorité générale syrienne des ports et des douanes au paragraphe 5) par Feras Dalatey

La Russie espère que d’ici la mi-juillet, un centre logistique commercial sera opérationnel sur l’un des deux postes d’amarrage de la base navale qu’elle loue dans le port syrien de Tartous, tout en conservant une présence militaire sur l’autre, ont déclaré des responsables syriens à Reuters.

Ce centre traitera un large éventail de marchandises russes, notamment du blé et des céréales, et visera un volume de fret initial d’environ 250 000 tonnes par mois, a précisé l’un de ces responsables.

Ce projet, ont-ils ajouté, est au cœur des efforts russes visant à maintenir et à étendre leur influence en Syrie par la voie économique, après que le renversement de l’ancien président Bachar al-Assad en 2024 eut privé Moscou de son allié le plus fidèle au Moyen-Orient.

Mais l’enjeu dépasse largement le simple cadre commercial, puisqu’une lutte d’influence est en cours alors que Washington cherche des moyens non seulement de s’assurer que la Syrie attribue des contrats à des entreprises américaines, mais aussi de limiter la présence militaire de Moscou.

L’Autorité générale des ports et des douanes syrienne n’a pas répondu à une demande de commentaire avant la publication de cet article. Après publication, Mazen Alloush, porte-parole de l’autorité, a nié que la Russie exploiterait un centre logistique commercial dans le port, qualifiant ces informations de “totalement fausses”. Tout projet ou accord concernant les ports et les postes-frontières syriens ne serait annoncé que par les canaux officiels du gouvernement, a-t-il déclaré.

UN VIEIL ALLIÉ, UNE NOUVELLE RÉALITÉ

Moscou soutient la Syrie depuis des décennies et est intervenue militairement en 2015 pour soutenir Assad dans une guerre civile de 14 ans. Sa chute a soulevé des questions quant à l’avenir du contrat de location en vertu duquel la Russie dispose d’une base navale à Tartous, sur la côte méditerranéenne, et quant au sort de sa base militaire à Hmeimim, au sud-est de la ville de Lattaquié. Depuis la chute d’Assad, Damas cherche à resserrer ses liens avec les pays occidentaux et ceux du Golfe , tout en coopérant avec Moscou dans des domaines tels que l’énergie, les importations alimentaires et les relations militaires.

Moscou et la Syrie négocient actuellement l’avenir des bases russes de Tartous et de Hmeimim. En 2025, le nouveau gouvernement syrien a résilié un contrat de 49 ans accordant à la société russe Stroytransgaz le droit de développer des installations commerciales à Tartous. La société DP World des Émirats arabes unis a obtenu un accord de concession de 800 millions de dollars sur 30 ans pour réaménager et exploiter le port.

Mais le 6 juin, le Conseil d’affaires russo-syrien, un organisme relevant du ministère russe de l’Industrie et du Commerce, a annoncé son intention de créer un “centre d’assemblage et de distribution de marchandises russes” à Tartous.

Des responsables interrogés par Reuters, ainsi que des communiqués d’entreprise et des documents examinés par l’agence, ont fourni davantage de détails sur ce projet, notamment la date prévue de mise en service, son emplacement précis et le volume de marchandises qu’il traitera.

Le projet est développé par la société de logistique syrienne Rus Line, en coopération avec des entreprises russes regroupées au sein du Conseil d’affaires russo-syrien.

Les organisateurs du projet indiquent avoir conclu un accord avec le Fonds souverain syrien concernant la gestion conjointe du centre logistique, ce qui établit un lien direct avec le principal vecteur d’investissement de l’État.

Ossama Ajaj, directeur général de Rus Line et conseiller auprès du Conseil d’affaires russo-syrien, a déclaré que la plate-forme traiterait dans un premier temps du blé russe, des céréales, des aliments pour animaux, des huiles végétales, du bois, de l’acier, du clinker, du charbon, du riz, du sucre et des huiles minérales.

Jinan Mubadda, directrice générale de Rus Line, a précisé que la plate-forme opérera depuis le quai n° 4 du port de Tartous, dans ce qu’Ajaj a qualifié de “zone réglementée” de la base navale. L’autre poste d’amarrage reste réservé aux opérations navales russes.

“UN TOURNANT” Le gouvernement russe n’a pas non plus souhaité s’exprimer pour cet article. Mais la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova , avait déclaré en juin que Moscou et Damas discutaient d’un éventuel “remaniement” des installations militaires russes en Syrie et que la coopération entre les deux pays se développait activement.

M. Ajaj a indiqué à Reuters que l’objectif initial était d’atteindre un volume de fret d’environ 250 000 tonnes par mois et que les opérations devaient débuter à la mi-juillet avec une cargaison de 30 000 tonnes de céréales.

Il a laissé entendre que la Russie maintiendrait une “présence militaire réduite”. M. Ajaj et deux responsables du ministère syrien des Affaires étrangères ont indiqué que le projet avait été présenté lors d’une réunion qui s’est tenue le 28 janvier à Moscou entre le président syrien Ahmed al-Sharaa et le président russe Vladimir Poutine. Les responsables ont qualifié cette réunion de tournant dans les efforts visant à relancer la coopération économique.

Le projet vise à établir une liaison maritime régulière entre le port russe de Novorossiysk, sur la mer Noire, et Tartous, d’où les marchandises seront distribuées à travers la Syrie et les pays voisins.

M. Ajaj a désigné l’Irak et la Jordanie comme principaux marchés cibles, suivis de l’Arabie saoudite, du Koweït, du Qatar et de Bahreïn.

Un document de réflexion rédigé en mai par le Conseil d’affaires russo-syrien indiquait que le projet prévoyait de faire appel à des sociétés de sécurité privées syriennes pour protéger les cargaisons si nécessaire. Il excluait toute implication de sociétés de sécurité russes.

LES ÉTATS-UNIS SURVEILLENT DE PRÈS

Ce pôle logistique commercial devrait renforcer le rôle économique déjà important de Moscou en Syrie. Environ 85 % du blé importé par la Syrie — soit 2,9 millions de tonnes pour la saison 2025-2026 — provient de Russie et de la Crimée occupée par la Russie, comme l’indique un document douanier syrien.

Reuters a également rapporté que la dépendance de la Syrie vis-à-vis des importations de pétrole brut russe s’est accrue depuis la chute d’Assad. Le pays a reçu environ 16,8 millions de barils de pétrole russe en 2025 et environ 60 000 barils par jour au cours des premiers mois de 2026.

Les services de renseignement militaire russes, le GRU, ont recommandé d’accroître le soutien et les investissements en faveur des acteurs économiques capables de renforcer l’influence russe en Syrie, a déclaré une source des services de renseignement informée d’un rapport confidentiel du GRU adressé à l’administration présidentielle russe en décembre 2025.

Le rapport désignait Louay Youssef, président du Conseil d’affaires russo-syrien, comme une personnalité sur laquelle Moscou pourrait compter pour mener à bien cette stratégie, a précisé la source.

M. Youssef a occupé divers postes à responsabilité au sein d’organisations russo-syriennes et a été conseiller pour les affaires syriennes auprès de Yunus-Bek Yevkurov, vice-ministre de la Défense, selon deux proches de M. Youssef.

M. Youssef, qui a annoncé qu’il était désormais conseiller auprès de la commission de la défense et de la sécurité du Conseil de la Fédération de Russie (la chambre haute), n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Ce projet pourrait aider la Russie à conserver son influence, quelle que soit la forme que prendra finalement sa présence militaire, a déclaré Nanar Hawach, conseillère principale pour la Syrie à l’International Crisis Group.

“L’emprise de la Russie sur la Syrie repose sur ce qu’elle fournit et entretient, ainsi que sur son vote au Conseil de sécurité de l’ (des Nations unies), qui lui confère une influence qui perdurera au-delà de tout retrait de troupes”, a-t-il déclaré.

“Un rôle logistique renforce cette position en assurant la présence physique de la Russie au port, ce qui consolide son pouvoir pendant que l’avenir de la base est en cours de décision.”

Les États-Unis, quant à eux, surveillent la situation de près.

Le mois dernier, le député Joe Wilson a obtenu un amendement au budget du Pentagone lui enjoignant d’évaluer les options permettant de réduire l’influence de la Russie en Syrie et d’assurer le départ de ses forces de Tartous et de Hmeimim.

“Nous surveillons de près les projets commerciaux et logistiques soutenus par la Russie en Syrie et craignons que de telles initiatives ne contribuent pas à la stabilité du pays”, a déclaré un responsable du département d’État américain en réponse aux questions de Reuters.

Ce responsable a ajouté que les États-Unis encourageaient la Syrie à faire appel à “des partenaires commerciaux de confiance – en particulier des entreprises américaines” dans le cadre du relèvement et de la reconstruction du pays après la guerre civile, tout en exhortant Damas à respecter les sanctions américaines à l’encontre de la Russie.