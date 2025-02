Pluxee: lancement d'un programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Pluxee annonce la mise en oeuvre, à compter de ce 11 février, d'un programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 15 millions d'euros et une durée courant jusqu'au 30 mai 2025, afin de couvrir son nouveau plan d'attribution d'actions de performance.



La société de solutions d'avantages et d'engagement des salariés a l'intention de conserver à cette fin les actions rachetées sous la forme d'actions auto-détenues. Un prestataire de service d'investissement indépendant a été nommé pour réaliser ce programme.





Valeurs associées PLUXEE 22,35 EUR Euronext Paris 0,00%