Pluxee et Edenred restent sous pression malgré une réforme moins sévère que prévu en France

Le plafonnement immédiat des commissions est écarté, mais Pluxee et Edenred reculent en Bourse. Si la réforme française des titres-restaurant préserve leurs marges à court terme, elle ne dissipe pas les inquiétudes des investisseurs sur leur rentabilité future.

La commission des Affaires sociales a examiné et adopté la proposition de loi du député Christophe Naegelen visant à "moderniser et rééquilibrer le fonctionnement du titre-restaurant". Le texte prévoit notamment la disparition des titres papier au profit des cartes et des applications mobiles à compter du 1er janvier 2028.

Avec plus de 80% des transactions déjà dématérialisées, cette transition devrait avoir un impact opérationnel limité. Elle permettra toutefois de supprimer les coûts élevés liés au traitement des titres papier, une évolution réclamée de longue date par les émetteurs.

La réforme prévoit également de supprimer les remises de fin d'année accordées aux entreprises clientes et de renforcer la transparence sur les frais facturés. Surtout, elle écarte, pour le moment, le plafonnement des commissions prélevées auprès des commerçants, le point le plus sensible pour le secteur.

Les deux groupes français Pluxee et Edenred, spécialisés dans les services de paiement, tirent leurs revenus de trois sources principales : la commercialisation des titres-restaurant auprès des entreprises, les commissions versées par les commerçants qui les acceptent et les produits financiers générés par les fonds temporairement détenus avant leur utilisation.

Une menace écartée à court terme, mais des incertitudes persistantes

A première vue, les annonces de l'Assemblée nationale devraient donc rassurer les investisseurs. L'absence de plafonnement immédiat des commissions préserve une source essentielle de revenus pour les deux groupes, contrairement aux restrictions déjà adoptées en Italie et au Brésil.

Les analystes d'AlphaValue conservent d'ailleurs leurs opinions positives sur les deux valeurs. Ils recommandent Pluxee à l'achat et conseillent de renforcer les positions sur Edenred. Pourtant, les deux titres ont ouvert la séance en baisse. Un recul qui illustre les inquiétudes persistantes du marché, malgré une réforme moins contraignante que redouté.

Car si le plafonnement des commissions est écarté à ce stade, le risque réglementaire n'a pas disparu. Les investisseurs semblent surtout redouter une pression durable sur les marges, alimentée par la possibilité de nouvelles restrictions en France et par les précédents observés à l'étranger.

La réaction boursière traduit ainsi une inquiétude qui dépasse le seul contenu de la réforme française. Le marché semble privilégier un scénario dans lequel la rentabilité future de Pluxee et d'Edenred resterait exposée à un durcissement progressif de la réglementation, même en l'absence de menace immédiate sur leurs commissions.