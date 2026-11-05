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Plusieurs navires ont pris feu dans le détroit d'Ormuz- Gardiens de la révolution
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 05:37

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Deux pétroliers et un remorqueur ont pris feu dans des incidents distincts après avoir tenté d'emprunter le détroit d'Ormuz, ont dit jeudi les Gardiens de la révolution iranienne.

Un pétrolier a heurté une mine alors qu'il tentait de traverser le bras de mer. Un superpétrolier a pris feu après avoir quitté la trajectoire désignée par l'Iran dans l'est du détroit, a indiqué le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Un remorqueur qui s'approchait du second navire pour aider à éteindre l'incendie a également pris feu.

(Ahmed Tolba; version française Camille Raynaud)

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