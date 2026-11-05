Plusieurs navires ont pris feu dans le détroit d'Ormuz- Gardiens de la révolution

Deux pétroliers et un remorqueur ont pris feu dans des incidents distincts après avoir tenté d'emprunter le détroit d'Ormuz, ont dit jeudi les Gardiens de la révolution iranienne.

Un pétrolier a heurté une mine alors qu'il tentait de traverser le bras de mer. Un superpétrolier a pris feu après avoir quitté la trajectoire désignée par l'Iran dans l'est du détroit, a indiqué le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Un remorqueur qui s'approchait du second navire pour aider à éteindre l'incendie a également pris feu.

(Ahmed Tolba; version française Camille Raynaud)