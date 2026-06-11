Plusieurs États contestent la décision du Nasdaq et de FTSE Russell d'accorder un traitement accéléré à SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dans le premier paragraphe, le nombre d'États contestant les indices est ramené de cinq à quatre)

* Les responsables des États exhortent le Nasdaq et le FTSE à suspendre les modifications réglementaires en attendant une évaluation des risques

* Des inquiétudes ont été soulevées concernant la valorisation de SpaceX, sa gouvernance et son impact sur les fonds passifs

* Le Nasdaq affirme que les mises à jour méthodologiques reflètent les évolutions du marché

* S&P Dow Jones a maintenu ses critères d'entrée traditionnels, s'écartant ainsi du Nasdaq et de FTSE Russell

par Ross Kerber

Les responsables de l'investissement de quatre grands États ont pressé le Nasdaq et FTSE Russell de fournir des détails sur les récentes modifications réglementaires favorisant SpaceX et d'autres introductions en bourse de sociétés à très forte capitalisation, et ont suggéré aux fournisseurs d'indices de suspendre ces mesures jusqu'à ce qu'ils aient évalué les risques pour les investisseurs.

Des lettres adressées aux deux sociétés et consultées par Reuters jeudi soulèvent des inquiétudes quant à l'impact que la société de fusées et de communications par satellite d'Elon Musk pourrait avoir sur les autres investisseurs à travers son introduction en bourse record de 75 milliards de dollars . Une fois la cotation lancée, l'énorme valorisation de SpaceX et la structure de gouvernance rigide crée des risques tels qu'une forte volatilité et des conflits d'intérêts entre les sociétés d'indices et les utilisateurs, ont déclaré les responsables. Les fonds passifs s'apprêtent à acheter des milliards de dollars d'actions SpaceX, selon le moment où la société rejoindra des indices de premier plan. Le Nasdaq et le FTSE ont tous deux assoupli leurs critères d'entrée, notamment en raccourcissant les exigences en matière d'historique de cotation, tandis que S&P Dow Jones s'en est tenu à la tradition .

"Nous demandons respectueusement au Conseil de gouvernance de l’indice FTSE Russell de reconsidérer ses changements de méthodologie et de ne pas faire passer les intérêts des sociétés cotées et de leurs souscripteurs avant ceux des actifs des fonds passifs qui supporteront le coût de toute erreur d’évaluation qui pourrait survenir avec SpaceX ou d’autres introductions en bourse à venir, comme celles d’OpenAI et d’Anthropic", peut-on lire dans l’une des lettres adressées à FTSE Russell et à sa société mère, le London Stock Exchange Group (LSEG).

Elle a été signée par le contrôleur de l’État de New York, Thomas DiNapoli, le contrôleur de la ville de New York, Mark Levine, le trésorier de l’État de l’Illinois, Michael Frerichs, et la contrôleuse du Maryland, Brooke Lierman. Tous supervisent les actifs de retraite de leur État, y compris les fonds passifs qui deviendraient des acheteurs forcés de SpaceX en raison des mesures prises par l’indice.

Un représentant de LSEG a refusé de commenter.

Une lettre similaire a été envoyée au Nasdaq par Michael Frerichs, Brooke Lierman et la trésorière de l’Oregon, Elizabeth Steiner. À l’instar de la lettre adressée au FTSE, celle adressée au Nasdaq demandait à son destinataire de suspendre la mise en œuvre de sa règle à moins d’avoir mené une analyse formelle de l’impact de ce changement sur les investisseurs.

"Si tel est le cas, nous demandons que cette analyse soit rendue publique. Dans le cas contraire, nous vous demandons d’expliquer pourquoi une modification de règle affectant plus de 1.400 milliards de dollars d’actifs d’investisseurs a été adoptée sans une telle analyse", indique la lettre.

Les responsables ont également demandé des explications sur la manière dont le Nasdaq a géré les tensions internes et si des entreprises, notamment SpaceX ou ses conseillers, avaient joué un rôle dans l'élaboration de la nouvelle règle.

Dans une déclaration transmise par un représentant, Elizabeth Steiner, de l’Oregon, s’est dite "profondément troublée" par les actions des bourses. Celles-ci pourraient contraindre des institutions telles que les fonds de pension "à acheter des actions (par le biais de fonds indiciels) qui n’ont pas prouvé leur valeur ni subi les rigueurs d’une correction du marché", a-t-elle déclaré.

Interrogé au sujet de cette lettre, un porte-parole du Nasdaq a déclaré par e-mail: "Les marchés publics sont fondamentalement différents de ce qu’ils étaient il y a dix ans: les entreprises restent privées plus longtemps, s’introduisent en bourse à plus grande échelle et arrivent avec des structures actionnariales plus complexes. Les mises à jour de la méthodologie du Nasdaq-100 reflètent ces changements et ont été mises en œuvre à la suite d’une consultation publique formelle.

"Ces changements n’ont pas été conçus pour une entreprise en particulier et sont cohérents avec les mises à jour que d’autres grands fournisseurs d’indices ont effectuées de manière indépendante en réponse à la même dynamique de marché", a déclaré le porte-parole du Nasdaq.