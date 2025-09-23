Plus de questions que de réponses dans l'accord de 100 milliards de dollars de Nvidia sur OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'investissement financera une partie, mais pas la totalité, des besoins informatiques d'OpenAI

*

L'impact à long terme de l'opération sur l'évaluation d'OpenAI reste incertain

*

Le financement pourrait renforcer la certitude des contrats Oracle cloud d'OpenAI

(Ajout d'un commentaire de Nvidia au paragraphe 20) par Stephen Nellis

La décision de Nvidia

NVDA.O d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI, tout en prévoyant de fournir des millions de ses puces d'intelligence artificielle leaders du marché au créateur de ChatGPT, n'a guère de précédent dans l'industrie technologique.

Selon une personne proche d'OpenAI, l'accord prévoit que Nvidia prenne une participation financière dans l'un de ses plus gros clients, mais sans recevoir de droit de vote en échange. Le fabricant de ChatGPT recevra une partie - mais pas la quasi-totalité - du capital dont il a besoin pour ses projets ambitieux de construction de superordinateurs tentaculaires nécessaires au développement de nouvelles générations d'IA.

L'investissement initial de Nvidia, d'un montant de 10 milliards de dollars, servirait à mettre en place une capacité d'un gigawatt utilisant ses puces Vera Rubin de nouvelle génération, dont la construction débuterait dans la seconde moitié de 2026.

L'accord soulève de nombreuses questions. En voici cinq parmi les plus importantes:

D'OÙ VIENT LE RESTE DE L'ARGENT?

Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats en août, la directrice générale de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que les centres de données d'IA coûtaient environ 50 milliards de dollars par gigawatt de capacité à construire, dont environ 35 milliards de dollars pour les puces et les équipements de Nvidia.

Nvidia s'est engagée à investir dans OpenAI pour l'aider à construire 10 gigawatts de capacité de centre de données, soit environ 10 milliards de dollars par gigawatt. Il reste donc environ 40 milliards de dollars de capital supplémentaire pour chaque gigawatt de capacité qu'OpenAI prévoit de construire. OpenAI n'a pas indiqué si elle était d'accord avec les estimations de coût de Huang ou, le cas échéant, où elle se procurerait les fonds supplémentaires.

OpenAI n'a pas répondu à une demande de commentaire sur ses plans de financement.

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LES EFFORTS D'OPENAI POUR DEVENIR UNE ENTREPRISE À BUT LUCRATIF?

OpenAI est une société à but non lucratif, une structure qui remonte à l'époque où elle était un groupe de recherche sur l'IA. Elle cherche à passer à une structure plus conventionnelle qui lui permettrait de lever plus facilement des fonds et d'organiser un appel public à l'épargne.

OpenAI a mené des discussions approfondies avec Microsoft

MSFT.O , un actionnaire majeur qui a financé les premiers besoins informatiques d'OpenAI, en vue de modifier sa structure. Au début du mois, les deux entreprises ont déclaré qu'elles étaient parvenues à un accord de principe sur la transformation d'OpenAI en une société d'utilité publique à but lucratif qui serait supervisée par l'organisation à but non lucratif existante d'OpenAI, bien que cette décision doive encore être approuvée par les autorités de l'État du Delaware et de Californie.

Lundi, une personne au fait du dossier a déclaré à Reuters que Nvidia effectuerait un investissement en numéraire dans OpenAI, à l'instar des autres investisseurs d'OpenAI. En outre, l'investissement initial de 10 milliards de dollars de Nvidia ne commencera pas avant qu'OpenAI et Nvidia ne parviennent à un accord définitif dans les mois à venir.

Il n'a pas été précisé immédiatement si Nvidia prévoyait d'investir dans l'entité à but non lucratif d'OpenAI ou si ses plans dépendaient de la conversion d'OpenAI en une société d'utilité publique supervisée par une organisation à but non lucratif.

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR L'ÉVALUATION D'OPENAI?

OpenAI est actuellement évaluée à 500 milliards de dollars, et une personne au fait du dossier a déclaré à Reuters que l'investissement initial de 10 milliards de dollars de Nvidia pour une capacité d'un gigawatt correspondrait à cette évaluation.

Mais ni Nvidia ni OpenAI n'ont donné de calendrier pour la mise en ligne de l'ensemble des 10 gigawatts de capacité ou pour la réalisation de l'investissement de 100 milliards de dollars. La question de savoir si les investissements ultérieurs de Nvidia dans OpenAI se feraient à la valeur actuelle d'OpenAI ou à la valeur de l'entreprise au moment où Nvidia réalise chaque investissement reste également sans réponse.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES POUR LA CONCURRENCE?

L'accord entre Nvidia et OpenAI pourrait voir Nvidia réserver un nombre important de ses puces, qui restent très demandées plusieurs années après le boom de l'IA et dont l'accès peut déterminer le succès ou l'échec dans ce domaine, à un seul client dont elle est également actionnaire. Une question importante est de savoir si les rivaux d'OpenAI, tels qu'Anthropic, ou même Microsoft, qui est en concurrence avec OpenAI pour vendre des technologies d'IA aux entreprises, conserveront l'accès aux puces de Nvidia. L'accord soulève également la question de savoir si AMD AMD.O , qui vise à concurrencer Nvidia en vendant des puces à OpenAI et à d'autres, aura unechance viable de vendre des puces aux entreprises d'IA.

"Nos investissements ne changeront pas notre objectif et n'auront pas d'impact sur l'approvisionnement de nos autres clients - nous continuerons à faire de chaque client une priorité absolue, avec ou sans participation au capital", a déclaré un porte-parole de Nvidia à Reuters dans un communiqué publié mardi.

QU'EST-CE QUE CELA SIGNIFIE POUR ORACLE?

Oracle ORCL.N a déclaré au début du mois qu'elle avait signé des contrats de plusieurs centaines de milliards de dollars pour fournir des services d'informatique dématérialisée à OpenAI et à une poignée d'autres clients importants, ce qui a fait grimper son action en flèche et a fait du cofondateur Larry Ellison l'une des personnes les plus riches du monde.

Mais l'une des principales questions qui subsistent après cette prévision - et que la société de notation Moody's a soulevée - est de savoir si OpenAI dispose des liquidités nécessaires pour payer les contrats.

Lundi, peu avant l'annonce de Nvidia, Oracle a réaffirmé ses prévisions en nommant deux nouveaux directeurs généraux. Il est possible que les plans d'investissement de Nvidia renforcent les prévisions de recettes d'Oracle, car un client clé, OpenAI, a de nouveaux engagements en matière de capitaux.