Après la neige, les vents violents: la tempête Goretti s'abat sur la France

Un piéton se tient devant un panneau d'information, à Barneville-Carteret, près de La Hague, dans le nord-ouest de la France, le 8 janvier 2026 ( AFP / Lou BENOIST )

Le nord-ouest de la France, à peine remis d'un épisode neigeux, affronte la tempête Goretti avec une rafale de vent mesurée à plus de 200 km/h en Normandie et des coupures d'électricité touchant 50.000 foyers jeudi soir.

Du Finistère à la Seine-Maritime, les pompiers ont effectué des dizaines d'interventions pour des chutes d'arbres et de câbles électriques.

Environ 20.000 foyers étaient privés d'électricité en Bretagne, 7.000 en Pays-de-la-Loire et 5.000 en Normandie, pour un total de 50.000 au niveau national, a annoncé le gestionnaire de réseau Enedis, précisant que la situation restait évolutive.

Une rafale de vent a atteint 213 km/h à Barfleur, sur la côte nord-est du département de la Manche secoué par la tempête Goretti, a annoncé la préfecture. Selon les prévisions, le pic d'intensité était attendu entre 0h30 et 1h00 du matin.

Peu avant 21H00, le vent soufflait déjà très fort dans le port de plaisance de Cherbourg, quasiment désert. Les drisses et les mâts des voiliers qui s'entrechoquent résonnent dans tout le bassin, constate un journaliste de l'AFP.

Jean-Michel Coleman, un Franco-Américain de 58 ans dont le père a débarqué sur Omaha Beach, arrime son voilier "avec quatre sangles pour poids lourds qui supportent 15 tonnes chacune". "Ce soir il vaut mieux plus que pas assez", explique-t-il, en attribuant au changement climatique les tempêtes selon lui "de plus en plus fréquentes".

La Manche est placée en vigilance rouge, niveau d'alerte le plus élevé. Un tel seuil pour vents violents en France avait été atteint la dernière fois lors de la tempête Ciaran en 2023.

Le pays avait alors été balayé par des rafales à près de 200 km/h, privant d'électricité plus d'un million de foyers et couchant au sol des pans entiers de forêt.

- Population calfeutrée -

Sur les îles Chausey, au large de Granville, la population s'est calfeutrée. "J'ai mon ciré, mes bottes, ma lampe torche, ma tronçonneuse aussi, tout est prêt", témoigne pour l'AFP Hervé Hillard, habitant de l'archipel.

Des barrières avec une affiche de mise en garde pour les risques de vague-submersion devant l'accès à la plage de Dinard, en Ille-et-Vilaine, le 8 janvier 2026 ( AFP / Damien MEYER )

La préfecture de la Manche a appelé la population à rester à l'abri durant la tempête. Les écoles, collèges et lycées sont fermés vendredi dans ce département ainsi qu'en Seine-Maritime.

Les autorités ont également incité les habitants de la Manche à prévoir des moyens d'éclairage de secours et une réserve d'eau potable.

Une trentaine d'autres départements, de la Charente-Maritime à l'Ile-de-France, ont été placés en vigilance orange par Météo-France.

Le préfet de Normandie Jean-Benoît Albertini a dit se préparer à un "événement dont l'ampleur dépasse ceux observés habituellement" dans la région. Un millier de pompiers y sont mobilisés. Le gestionnaire du réseau électrique Enedis a fait venir des renforts et mis en place un dispositif de crise.

- Vagues de 10 m -

La préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a demandé de ne pas prendre la mer, redoutant la formation de vagues de plus de 10 mètres.

Des oiseaux près du phare de Goury à Auderville, dans la Manche, avant l'arrivée de la tempête Goretti, le 8 janvier 2026 ( AFP / Lou BENOIST )

L'abbaye du Mont Saint-Michel a fermé ses portes jeudi à 17h et ne devrait rouvrir qu'à 14h vendredi.

Cinq grands viaducs, dont le pont de Normandie ou le pont de Cheviré à Nantes, sont fermés de manière "préventive" jusqu'à vendredi matin.

La circulation des trains est elle suspendue dans l'ensemble de la Normandie à partir de 22H00 et sera aussi perturbée en Bretagne ainsi que dans les Hauts-de-France.

En région parisienne, les rafales devaient atteindre environ "90 à 100 km/h voire plus" pendant plusieurs heures, selon Météo-France.

La tempête Goretti affecte aussi le Royaume-Uni, où l'agence britannique de météorologie, le Met Office, a émis une alerte rouge aux vents violents pour les Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre.

Les compagnies maritimes qui desservent la Corse ont par ailleurs annoncé des perturbations entre jeudi et dimanche en raison des forts vents prévus sur la Méditerranée. La Corsica Linea et la Méridionale ont ainsi annulé des trajets entre l'île et Marseille. La préfecture maritime de Méditerranée a demandé de "reporter" les sorties en mer et de vérifier les amarrages des bateaux.