J&J conclut un accord avec le gouvernement américain pour réduire les prix des médicaments et obtenir des exemptions tarifaires
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 03:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec détails, commentaires et contexte à partir du paragraphe 2)

Johnson & Johnson JNJ.N a déclaré jeudi avoir conclu un accord avec l'administration du président américain Donald Trump pour réduire les prix des médicaments pour les Américains en échange d'exemptions des droits de douane américains.

En décembre, l'administration Trump a conclu des accords avec neuf autres grandes sociétés pharmaceutiques pour réduire les prix de leurs médicaments pour le programme Medicaid du gouvernement et pour les consommateurs qui paient en espèces, dans le but d'aligner les coûts des médicaments américains sur ceux des autres pays riches.

Les patients américains paient actuellement beaucoup plus pour les médicaments sur ordonnance, souvent près de trois fois plus que dans les autres pays développés, et M. Trump a fait pression sur les fabricants de médicaments pour qu'ils abaissent leurs prix au niveau de ceux pratiqués à l'étranger.

"L'accord conjoint répond aux demandes formulées par le président Trump à l'industrie et fournit aux produits pharmaceutiques de l'entreprise une exemption de droits de douane", a déclaré J&J dans un communiqué jeudi.

Les termes spécifiques de l'accord n'ont pas été divulgués, y compris les détails sur les prix révisés des médicaments ou les médicaments couverts.

J&J a déclaré qu'il participerait au site Web TrumpRx.gov pour permettre aux Américains d'acheter ses médicaments à des prix considérablement réduits. Il fournira également un accès à Medicaid à des prix comparables à ceux pratiqués dans d'autres pays développés.

Dans le cadre des accords de décembre, les neuf fabricants de médicaments américains ont accepté de baisser les prix de la plupart des médicaments vendus au programme Medicaid pour les personnes à faible revenu, promettant des "économies massives" sur des médicaments largement utilisés.

J&J a également annoncé la construction de deux nouveaux sites de production en Caroline du Nord et en Pennsylvanie dans le cadre de son plan d'investissement américain de 55 milliards de dollars annoncé l'année dernière.

La société a indiqué qu'elle annoncerait probablement d'autres investissements aux États-Unis dans le courant de l'année.

Valeurs associées

JOHNSON&JOHNSON
205,690 USD NYSE -0,86%
