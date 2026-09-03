Plus d'une douzaine de Serbes auraient été la cible d'un logiciel espion mercenaire, selon une association de défense des droits numériques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon la fondation SHARE, les cibles comprenaient des militants étudiants, des élus et un conseiller municipal

* Apple a émis des alertes concernant des logiciels espions le 13 août à l'intention des utilisateurs de 110 pays

* Il s'agit de la plus grande vague de surveillance jamais recensée en Serbie à ce jour, selon la Fondation SHARE

(Ajout d'un commentaire d'un législateur américain au paragraphe 11)

par AJ Vicens

Au moins 14 personnes issues de la société civile serbe ont été ciblées par des logiciels espions sophistiqués avant les élections municipales de mars, a déclaré mercredi l’association de défense des droits numériques SHARE Foundation.

Cette vague d’infections par des logiciels espions, découverte en août après que les « AAPL.O » d’Apple ont averti des personnes dans 110 pays qu’elles avaient probablement été victimes de logiciels espions mercenaires, constitue la plus grande vague de ce type d’infection jamais recensée en Serbie à ce jour, a déclaré la fondation SHARE dans un communiqué.

Cet incident met en lumière l’utilisation de logiciels espions puissants et intrusifs visant des étudiants et des membres de l’opposition politique dans un contexte électoral controversé, à l’approche des élections nationales.

Parmi les cas confirmés de cibles figurent des membres d’un mouvement étudiant, des militants, des députés de partis d’opposition et un conseiller municipal, a précisé SHARE. Au moins un appareil a été ciblé par Pegasus, développé par la société israélienne NSO Group, et au moins deux appareils ont été ciblés par un logiciel malveillant similaire à NoviSpy, dont l’existence avait été révélée pour la première fois en Serbie par Amnesty International en décembre 2024.

Lors d’une conférence de presse à Belgrade, une militante étudiante qui s’est simplement présentée sous le nom de Milica a déclaré avoir reçu une notification indiquant que son téléphone avait été infecté à la mi-août.

« Ils pouvaient accéder au micro et à la caméra du téléphone et les activer pendant que nous prenions notre douche ou que nous parlions de sujets privés. Ce n’est pas normal; ce n’est pas normal que nous n’ayons pas droit à la vie privée », a-t-elle déclaré.

Reuters n’a pas pu déterminer qui était responsable de ces infections présumées. NSO a déclaré ne vendre ses produits qu’aux gouvernements. Ni le gouvernement serbe ni NSO Group n’ont répondu aux demandes de commentaires. Dans un rapport publié en janvier, NSO Group a indiqué qu’il collaborerait avec ses clients pour remédier à d’éventuelles violations.

LES ÉLECTIONS LOCALES CONSIDÉRÉES COMME UN TEST

Lors d’un incident, un appareil associé à un membre du mouvement étudiant a été ciblé par une version « zéro clic » de Pegasus, ce qui signifie qu’aucune interaction de l’utilisateur n’était nécessaire pour l’installer sur l’appareil. NoviSpy a été découvert sur le téléphone d’un membre du mouvement étudiant dont l’appareil avait auparavant été saisi lors d’un interrogatoire de police, selon SHARE.

Ces attaques ont coïncidé avec les élections locales du 29 mars qui se sont tenues dans dix communes, selon SHARE, qui a précisé qu’elles étaient considérées comme un test permettant d’évaluer la capacité des groupes d’opposition politique soutenus par les étudiants à s’organiser et à rivaliser avec les responsables politiques du parti au pouvoir.

« Ces nouvelles découvertes issues de l’analyse forensic montrent que les militants étudiants serbes continuent d’être ciblés par des logiciels espions intrusifs », a déclaré Donncha Ó Cearbhaill, responsable du laboratoire de sécurité d’Amnesty International, qui a contribué à l’enquête sur ces infections.

Dans un message publié sur le réseau social X, le représentant américain Joe Wilson, républicain de Caroline du Sud, a critiqué le gouvernement serbe, affirmant que « la technologie totalitaire est utilisée comme une arme contre un peuple libre qui réclame l’État de droit ».

À Belgrade, Ana Toskic Cvetinovic, experte juridique au sein de l’organisation de défense des droits Partneri Srbija, a déclaré que l’utilisation de tels logiciels sans autorisation judiciaire constituait un délit au regard de la législation serbe.

« Il doit y avoir une décision judiciaire motivée », a déclaré Mme Toskic Cvetinovic. « À notre connaissance, ce n’est pas le cas ici. »

Le logiciel espion Pegasus a été installé sur le téléphone d’au moins un étudiant entre décembre 2025 et janvier 2026, selon Bill Marczak, chercheur senior au Citizen Lab, un groupe canadien de surveillance d’Internet qui enquête également sur ces infections. Les mises à jour de sécurité d’Apple ont depuis neutralisé ce logiciel espion, a précisé M. Marczak.

John Scott-Railton, un autre chercheur senior du Citizen Lab, a déclaré que les conclusions de son organisation et les notifications d’Apple « révèlent que le mouvement pacifique pro-démocratique serbe est pris pour cible de manière agressive par des logiciels espions mercenaires à l’approche des cycles électoraux clés de 2026 ».

NSO a été inscrite sur la liste noire par le gouvernement américain en 2021 en raison de préoccupations liées à des violations des droits humains. En 2025, un groupe d’investissement américain a racheté la société, bien que celle-ci continue d’opérer depuis Israël et soit soumise à la réglementation israélienne.

Dans un communiqué, Apple a indiqué avoir envoyé des notifications de menace le 13 août aux utilisateurs ciblés dans 110 pays, ajoutant qu’à ce jour, elle avait informé des utilisateurs dans plus de 150 pays au total.