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Plus aucun danger sur le vol Austrian Airlines parti de Tel Aviv qui a été dérouté vers la Bulgarie
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 09:39

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(Actualisé tout au long avec absence de danger)

La menace d'une bombe a contraint un vol d'Austrian Airlines, parti de Tel Aviv à destination de Vienne avec 57 personnes à bord, à se poser d'urgence à Sofia, capitale de la Bulgarie, mais une fouille a permis de déclarer l'avion hors de danger, a déclaré l'agence de presse bulgare BTA.

"Nous confirmons qu'il y a eu une menace contre le vol OS82 le 18 octobre 2026, reliant Tel Aviv à Vienne, ce qui a nécessité un atterrissage intermédiaire à Sofia", dit Austrian Airlines, transporteur autrichien appartenant à Lufthansa

LHAG.DE Group.

"Lors de la fouille de l'appareil concerné, des passagers et de l'équipage, aucun danger n’a été identifié", a précisé la compagnie, ajoutant que le vol avait repris sa route de Sofia vers Vienne avec tous les passagers après leur réembarquement.

Selon BTA, l'équipage du vol a signalé avoir reçu une alerte à la bombe alors que l'appareil, un Airbus A320, approchait de la frontière roumaine, l'agence de presse précisant que l'armée de l'air bulgare avait dépêché des avions de chasse MiG-29.

Lufthansa, l'aéroport de Vienne et le ministère autrichien de l'Intérieur n’ont pas répondu à des demandes de commentaires.

Cet incident intervient moins de trois semaines après qu'un copilote d'un vol Dubaï-Tel Aviv a tenté mardi de faire s'écraser l'avion.

Le procureur général des Emirats arabes unis a déclaré il y a une dizaine de jours que le copilote, de nationalité omanaise, voulait s'emparer des commandes de l'avion et le précipiter sur l'aéroport de Tel Aviv-Ben Gourion.

(Version française Benoit Van Overstraeten, Anusha Shah, Abu Sultan et Rajveer Singh Pardesi à Bangalore, version française Jean Terzian, édité par Benoit Van Overstraeten)

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