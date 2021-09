PIZZORNO : Retour à la croissance au premier semestre 2021

Une activité en progression de 6,5% à 100,5 M€ au 1 er semestre 2021

semestre 2021 Objectif de chiffre d'affaires 2021 confirmé entre 200 M€ et 205 M€

Données consolidées en M€ S1 2020 S1 2021 Évolution en % Chiffre d'affaires 94,4 100,5 +6,5% Dont propreté 77,8 80,8 +3,8% Dont Traitement-Valorisation 16,6 19,7 +19,2%



Les deux métiers du Groupe renouent avec la croissance

Après un exercice 2020 marqué par la finalisation du recentrage stratégique du Groupe sur ses activités les plus rentables, PIZZORNO Environnement enregistre un début d'exercice dynamique et atteint un chiffre d'affaires de 100,5 M€ au premier semestre 2021, en progression de 6,5%.

L'activité Propreté ressort en hausse de 3,8% à 80,8 M€, portée par le démarrage des nouveaux contrats de collecte et de nettoiements remportés en début d'année (Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon la Seyne-sur-Mer, collectivité de Valence Romans Agglomération, marchés alimentaires de l'ETP Paris Est Marne et Bois et Commune du Revest-les-Eaux).

L'activité Traitement-Valorisation affiche un chiffre d'affaires en forte croissance de 19,2% à 19,7 M€ sur les 6 premiers mois de l'exercice, tirée par la mise en service du nouveau casier du centre de stockage de Pierrefeu-du-Var. Dans une moindre mesure, ce dernier bénéficie également du détournement des tonnages destinés à la chaudière n°2 de l'Unité de Valorisation Energétique exploitée par Zéphire[1], à la suite d'un dysfonctionnement intervenu fin mai (0,9 M€ de chiffre d'affaires sur le 1er semestre 2021).

Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de l'UVE de Toulon, l'activité Zephire1 enregistre un chiffre d'affaires de 12,7 M€ au 30 juin 2021.



Confirmation d'un chiffre d'affaires annuel entre 200 M€ et 205 M€

Au regard du bon niveau d'activité constaté sur le premier semestre de l'exercice en cours sur l'ensemble des métiers du Groupe, PIZZORNO Environnement confirme son anticipation d'atteindre un chiffre d'affaires 2021 compris entre 200 M€ et 205 M€ associé à une amélioration de la performance opérationnelle permettant de dégager un EBE[2] entre 30 M€ et 35 M€ avec des investissements de l'ordre de 28 M€ à 30 M€.

À propos de PIZZORNO Environnement

Acteur majeur de l'économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la transition écologique des territoires. Le Groupe emploie 2 200 personnes.

PIZZORNO Environnement accompagne ses clients sur l'ensemble des métiers du déchet : collecte, nettoiement, centre de tri, incinération, enfouissement.

La valorisation des déchets, qu'elle soit matière ou énergétique, est l'enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s'y inscrit de façon volontariste.

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA

[1] Société détenue à hauteur de 51% par le Groupe, sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé du Groupe et intégrée selon la méthode de la mise en équivalence

[2] Excédent Brut d'Exploitation : résultat opérationnel + dotations aux amortissements et provisions

