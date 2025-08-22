Air Liquide va acquérir le sud-coréen DIG Airgas pour 2,85 milliards d’euros

information fournie par Boursorama avec AFP • 22/08/2025 à 10:47

Le groupe français Air Liquide a annoncé vendredi un accord en vue d’acquérir DIG Airgas, "acteur majeur" du secteur des gaz industriels en Corée du Sud, pour 2,85 milliards d’euros.

( AFP / KIRAN RIDLEY )

Cette opération "positionne Air Liquide sur un marché en forte croissance" et contribuera à la hausse du résultat net "dès l’année suivant l’intégration", a déclaré le directeur général François Jackow cité dans un communiqué.

Le groupe français a conclu cet accord avec le fonds australien Macquarie, propriétaire de DIG Airgas, pour un montant de 4.600 milliards de wons sud-coréens (2,85 milliards d’euros). L'opération devrait être finalisée au premier semestre 2026.

Il s'agit de la plus grosse acquisition de Air Liquide depuis 2015, date du rachat de l'américain Airgas pour 13,4 milliards de dollars US, a précisé le groupe auprès de l'AFP.

Air Liquide fournit déjà des solutions industrielles et médicales en Corée du Sud depuis plus de trente ans.

"Grâce à ses capacités exceptionnelles en matière d’innovation et de production, la Corée est à la pointe des prochaines vagues de développement de secteurs clés", selon François Jackow.

Avec DIG Airgas, le groupe renforce ainsi sa présence dans "le quatrième marché mondial des gaz industriels".

Fondé en 1979, DIG Airgas emploie environ 550 personnes et exploite 60 usines ainsi que 220 kilomètres de réseaux de canalisations. L’entreprise, dont le chiffre d’affaires a atteint 510 millions d’euros en 2024, fournit des gaz industriels essentiels à des clients de secteurs variés, en particulier l’électronique, précise Air Liquide.