Alstom: 26 trains diesel remis en service dans le sud-ouest de l'Angleterre
En vertu de cet accord d'assistance technique et de fourniture de pièces de rechange (TSSSA), le groupe français assurera la maintenance de ces trains diesel (DMU), qu'il avait lui-même construits entre 1999 et 2001 sur son site de Birmingham et qui étaient exploités par Transport for Wales jusqu'à 2024, jusqu'à leur reprise par GWR.
Au-delà des opérations de maintenance qui seront assurées sur le dépôt de Laira de GWR basé à Plymouth, le contrat doit porter sur une quinzaine d'autres domaines, allant de l'ingénierie à la planification du matériel, en passant par de nombreuses autres tâches dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
Valeurs associées
|21,6100 EUR
|Euronext Paris
|+0,93%
