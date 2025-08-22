Course à la "superintelligence" : Meta signe un méga-contrat avec Google Cloud et débauche les as de l'IA chez ses concurrents

Mark Zuckerberg poursuit les manoeuvres dans sa quête d'une intelligence artificielle dépassant les capacités du cerveau humain, en attirant des "stars" du domaine pour construire son nouveau pôle IA. Avant cela, Meta mise sur les forces de Google en matière de serveurs et services de cloud, dans un deal dépassant les 10 milliards de dollars.

Mark Zuckerberg s'est dit "extrêmement optimiste du fait que la superintelligence aidera l’humanité à accélérer sa marche vers le progrès" (illustration) ( AFP / DREW ANGERER )

Meta ( Facebook , Instagram) a signé un contrat avec Google Cloud de plus de 10 milliards de dollars pour utiliser ses serveurs et d'autres services d'informatique à distance, d'après une source proche du dossier. L'information a initialement été révélée par The Information , média spécialisé dans le secteur des technologies. Le contrat, qui s'étend sur six ans, est l'un des plus gros jamais obtenu par la branche de cloud de Google depuis sa création il y a 17 ans.

Mi-juillet, le patron de Meta Mark Zuckerberg a fait part de sa volonté d'investir des "centaines de milliards de dollars" dans des infrastructures d'intelligence artificielle, en vue de parvenir à son objectif affiché: construire une IA plus intelligente que les humains.

Meta pioche chez OpenAI, Apple...

Les géants des technologies dépensent des sommes colossales pour améliorer leurs modèles d'IA générative, qui nécessitent d'énormes puissance de calcul, et donc des puces informatiques de pointe et beaucoup d'énergie. Meta compte donc faire construire des réseaux informatiques de plusieurs gigawatts, mais ne peut pas se permettre de prendre plus de retard qu'il n'en a déjà sur les leaders du secteur, notamment OpenAI (ChatGPT) et Google.

Le groupe californien a aussi débauché des employés d'OpenAI, Google et Anthropic à coup de primes conséquentes. Selon l'agence Bloomberg, Meta a ainsi attiré un "dirigeant-clé" d'Apple dans les activités d'intelligence artificielle, malgré les réductions d'effectifs annoncées dans le cadre du plan de "restructuration" du département IA du groupe.

Mark Zuckerberg veut ainsi constituer "l'équipe la plus élitiste et la plus dense en talents de toute l'industrie", qui disposerait "d'un niveau de puissance de calcul sans équivalent dans le secteur", selon ses propos. Meta n'a pas réagi à une sollicitation de l'AFP jeudi.

Google Cloud, numéro trois de l'informatique à distance derrière AWS (Amazon) et Microsoft, a vu ses ventes bondir de 32% au deuxième trimestre, pour dépasser les 13 milliards de dollars. "Quasiment toutes les licornes (start-up valorisées à au moins un milliard de dollars, ndlr) de l'IA générative utilisent Google Cloud", s'est félicité la patron de la firme californienne Sundar Pichai, lors de la conférence aux analystes fin juillet. OpenAI, pourtant partenaire privilégié de Microsoft dans l'IA, a aussi signé un contrat avec Google Cloud récemment.