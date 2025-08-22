France: le climat des affaires se dégrade légèrement en août (Insee)

Le climat des affaires s'est légèrement détérioré en France en août, marqué par des opinions défavorables des chefs d'entreprises concernant leurs perspectives d'activité, indique l'Institut national de la statistique (Insee) vendredi.

( AFP / AURORE MESENGE )

L'indicateur synthétisant le climat des affaires a perdu un point à 95, demeurant sous sa moyenne de longue période (100), contre 96 en juillet.

Le secteur de l'information-communication a notamment atteint son plus bas niveau depuis juillet 2015 (hors période du Covid), indique l'Insee.

Dans le commerce de détail et automobile, le climat des affaires s'est très nettement détérioré en août en raison de fortes craintes liées aux intentions de commandes et aux perspectives générales d'activité du secteur.

Hors crise sanitaire, les soldes d'opinion relatifs aux intentions de commandes dans le secteur atteignent un "niveau inobservé depuis septembre 2014", peut-on lire.

Dans l'hébergement et la restauration, le climat des affaires se replie aussi nettement, l'indicateur passant sous sa moyenne de longue période, mais il s'éclaircit dans les services administratifs et de soutien, avec des opinions plus favorables des chefs d'entreprises notamment sur la demande.

Dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques, le climat des affaires est en recul, notamment tiré par des opinions défavorables concernant les effectifs et la demande. Une morosité qui n'épargne pas les activités immobilières où le climat des affaires se dégrade en août pour le quatrième mois consécutif, s'éloignant de sa moyenne de longue période, tandis qu'il reste presque stable dans le transport routier et de marchandises.