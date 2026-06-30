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Pirelli prévoit des investissements pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars pour accroître sa capacité de production aux États-Unis
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 18:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant italien de pneus Pirelli

PIRC.MI a annoncé mardi qu'il disposait d'un plan d'investissement pluriannuel aux États-Unis d'une valeur comprise entre 1 milliard et 1,2 milliard de dollars, visant à accroître sa capacité de production dans ce pays, notamment pour ses "Cyber Tyres".

Pirelli a précisé que son nouveau conseil d'administration avait été informé de ce plan d'investissement aux États-Unis, qui sera soumis à approbation lors d'une prochaine réunion.

* En mai, Pirelli avait annoncé qu'il allait commencer à produire des "Cyber Tyres" dans son usine américaine de Rome, en Géorgie

* Cette annonce fait suite à l’intervention du gouvernement italien visant à limiter les pouvoirs de Sinochem

600500.SS , l’investisseur chinois de Pirelli, en raison des risques que cela représentait pour les ambitions commerciales du fabricant de pneus haut de gamme aux États-Unis

* La technologie Cyber Tyre associe des capteurs intégrés aux pneus à un logiciel capable de transmettre des données en temps réel aux véhicules

* Dans le cadre des restrictions imposées par le gouvernement italien, les actionnaires de Pirelli ont nommé la semaine dernière un nouveau conseil d’administration dominé par son investisseur italien Camfin

* Camfin est la société de Marco Tronchetti Provera, l’homme d’affaires italien qui dirige le groupe milanais depuis 1992. Elle détient une participation de 26,2 % dans le groupe

* Sinochem, qui détient une participation de 34,1 %, n’a obtenu que trois sièges au sein du conseil d’administration de Pirelli, composé de 15 membres

* Mardi, le conseil d'administration de Pirelli a confirmé Andrea Casaluci au poste de directeur général, tandis que Tronchetti Provera a été nommé président exécutif, après avoir occupé le poste de vice-président exécutif ces trois dernières années.

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