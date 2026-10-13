Piper Sandler relève la recommandation sur VF Corp à « surpondérer » ; le cours de l'action progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 octobre -
** L'action du distributeur de vêtements VF Corp VFC.N progresse de 3 % à 16,27 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché
** Piper Sandler relève sa recommandation sur le titre de « neutre » à « surpondérer »; la société relève également son objectif de cours de 16 à 20 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse de 26,6 % par rapport au dernier cours de clôture de 15,79 dollars
** La société de courtage souligne que Vans conserve sa place de marque de chaussures préférée auprès des consommateurs masculins, tout en renforçant sa position auprès des acheteurs aux revenus plus élevés
** Conjugué à une tendance plus marquée à la vente directe aux consommateurs, cela suggère que l’intérêt pour la marque pourrait avoir atteint son niveau le plus bas et pourrait renouer avec la croissance à mesure que les nouveaux produits gagnent du terrain sur les canaux de vente en gros au cours des exercices 2027 et 2028, ajoute-t-elle
** Sur 25 maisons de courtage, 9 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 14 « conserver » et 2 « vendre » ou inférieure; leur objectif de cours médian est de 16 $ – données compilées par LSEG
** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 12,6 % depuis le début de l'année
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