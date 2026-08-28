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Piper Sandler relève l'objectif de cours de Rubrik grâce à une forte croissance de sa clientèle et à la dynamique de l'IA
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 14:04
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** La société de courtage Piper Sandler relève son objectif de cours pour Rubrik RBRK.N , spécialiste de la cybersécurité, de 91 à 114 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse d’environ 7 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action.

** Les nouvelles offres d’IA, notamment Rubrik AI, Agent Cloud pour Claude Code et Mythos, contribuent à stimuler l’adoption par de nouveaux clients, selon la société de courtage.

** Piper Sandler souligne la forte dynamique du segment des entreprises: le nombre de clients générant plus d’un million de dollars de chiffre d’affaires récurrent annuel a augmenté de 57 % en glissement annuel, et RBRK a enregistré 138 nouveaux clients nets dépensant plus de 100.000 dollars par an.

** La recommandation moyenne de 29 analystes est “acheter”, avec un objectif de cours médian de 117 $ – données LSEG.

** À la dernière clôture, l’action affichait une hausse d’environ 40 % depuis le début de l’année.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/08/2026 à 14:04:56.

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