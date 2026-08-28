Piper Sandler relève l'objectif de cours de Rubrik grâce à une forte croissance de sa clientèle et à la dynamique de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
28 août - ** La société de courtage Piper Sandler relève son objectif de cours pour Rubrik RBRK.N , spécialiste de la cybersécurité, de 91 à 114 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse d’environ 7 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action.
** Les nouvelles offres d’IA, notamment Rubrik AI, Agent Cloud pour Claude Code et Mythos, contribuent à stimuler l’adoption par de nouveaux clients, selon la société de courtage.
** Piper Sandler souligne la forte dynamique du segment des entreprises: le nombre de clients générant plus d’un million de dollars de chiffre d’affaires récurrent annuel a augmenté de 57 % en glissement annuel, et RBRK a enregistré 138 nouveaux clients nets dépensant plus de 100.000 dollars par an.
** La recommandation moyenne de 29 analystes est “acheter”, avec un objectif de cours médian de 117 $ – données LSEG.
** À la dernière clôture, l’action affichait une hausse d’environ 40 % depuis le début de l’année.
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