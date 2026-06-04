information fournie par Reuters • 04/06/2026 à 15:08

Pinterest signe un contrat de 4 milliards de dollars avec Amazon pour des services cloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pinterest PINS.N a annoncé jeudi qu'il verserait 4 milliards de dollars à Amazon Web Services AMZN.O pour l'utilisation de ses services cloud jusqu'en 2031.