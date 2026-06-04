Pinterest renforce son partenariat avec Amazon grâce à un contrat de 4 milliards de dollars dans le domaine du cloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des actions, ajout d'un graphique après le paragraphe 5)

Pinterest PINS.N a déclaré jeudi que la société allait verser 4 milliards de dollars à Amazon Web Services pour des services cloud jusqu'en 2031, alors que l'entreprise de réseaux sociaux renforce son partenariat à long terme avec ce contrat, le plus important de son histoire.

L'action Pinterest a progressé de près de 6 %, tandis que celle d'Amazon a gagné 1,5 %.

La division de cloud computing d'Amazon.com, AMZN.O , fournira à Pinterest ses processeurs sur mesure, notamment Graviton et Trainium, afin de l'aider à développer ses initiatives en matière d'IA.

"Cet engagement élargi avec AWS nous offre la flexibilité informatique, les options matérielles et l'efficacité infrastructurelle nécessaires pour accélérer notre vision de l'IA", a déclaré Matt Madrigal, directeur technique de Pinterest, dans un communiqué.

Pinterest a investi dans des outils d'IA en déployant des mises à jour de sa suite publicitaire Performance+, afin de stimuler sa croissance face à la concurrence croissante de grands acteurs tels que TikTok et Instagram et Facebook de Meta

META.O .

Pinterest a indiqué travailler avec AWS depuis 2010 pour améliorer la fiabilité et les performances de ses services principaux.

La société, qui a prévu le mois dernier un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, a déclaré qu'elle prévoyait de diversifier son utilisation accélérée de la puissance de calcul grâce aux puces sur mesure d'Amazon afin d'améliorer le rapport qualité-prix pour ses besoins en IA.

Cela inclut l'utilisation d'AWS Trainium pour les grands modèles linguistiques et les modèles de vision-langage qui alimentent des fonctionnalités telles que la recherche visuelle personnalisée et la découverte assistée par l'IA sur sa plateforme.