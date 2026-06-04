Pinterest en hausse après la signature d'un contrat de 4 milliards de dollars avec Amazon dans le domaine du cloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 juin - ** Les actions de la plateforme de partage d'images Pinterest PINS.N ont progressé de 5,5 % pour atteindre 21,80 dollars

** La société étend sa collaboration avec Amazon Web Services, avec notamment un engagement de 4 milliards de dollars pour des services cloud jusqu'en 2031

** La division de cloud computing d'Amazon.com AMZN.O fournira à PINS ses processeurs sur mesure, notamment Graviton et Trainium, afin de l'aider à développer ses initiatives en matière d'IA

** AMZN en hausse d'environ 2 % à 254,90 $

** Depuis le début de l'année, PINS a reculé de 15,8 %, tandis qu'AMZN a progressé de 10,4 %