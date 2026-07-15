Pimco annonce une nouvelle arrivée pour ses ETF en Allemagne

Pimco a dévoilé la nomination de Johanna Göckel au poste de gestionnaire de comptes ETF pour l’Allemagne, l’Autriche et l’Europe centrale et orientale, à compter du début juillet 2026. Dans ses nouvelles fonctions, elle sera chargée de commercialiser les ETF Ucits auprès des partenaires de distribution à travers les différentes régions.

L’objectif est d’accueillir de nouveaux partenaires et de développer des solutions d’investissement sur mesure. Avec cette arrivée, la filiale de gestion d’actifs de l’assureur Allianz confirme ses ambitions sur les ETF obligataires gérés activement , mais plus globalement sur l’expansion de sa plateforme européenne d’ETF Ucits .

Auparavant, Johanna Göckel a passé sept ans chez DWS, où elle était récemment spécialiste des ventes pour la distribution numérique de Xtrackers dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Avant cela, elle a débuté sa carrière chez JP Morgan AM entre 2017 et 2019.

Au 31 mars 2026, Pimco gère 2.273 milliards de dollars d’actifs , soit environ 1.993 milliards d’euros.

Bastien Boname