L'édito de Dolan : le dernier “choc” chinois, les difficultés de l'industrie automobile allemande et la tension entre l'euro et le yuan

Photos de coupures en yuans. (Crédits: Pixabay - Public Domain Pictures)

par Mike Dolan

Le moteur des exportations chinoises est en passe d'enregistrer cette année un nouvel excédent commercial de plus d'un billion de dollars, faisant fi des tensions liées aux droits de douane et d'une crise énergétique, tout en mettant en lumière un yuan encore sous-évalué.

Alors que l'attention reste rivée sur les États-Unis, la deuxième économie mondiale connaît une expansion rapide, et son impact mondial s'avère tout aussi omniprésent que tout ce qui émane de Washington.

Depuis la pandémie, et dans un contexte de tensions géopolitiques, la crise immobilière chinoise , le déclin démographique et les guerres commerciales bilatérales avec Washington ont éclipsé ce que certains considèrent encore comme le plus grand choc économique du siècle — alors même que l'économie chinoise continue d'afficher des chiffres impressionnants dont les répercussions se font sentir partout dans le monde.

Les données douanières chinoises publiées mardi ont montré que les exportations de juin ont grimpé de 27 % par rapport à l'année précédente en dollars, leur meilleure performance en quatre mois et une forte accélération par rapport à mai. Reflétant l'impact du boom de l'IAsur le commerce des puces et des équipements technologiques, les importations ont également dépassé les estimations, progressant de 36 % sur l'année — un plus haut depuis cinq ans.

L'excédent commercial de la Chine s'est établi à 126 milliards de dollars en juin, contre 105 milliards le mois précédent. Depuis le début de l'année, cet excédents'élève désormais à 576 milliards de dollars, contre 586 milliards en juin dernier, bien que les importations aient progressé plus rapidement que les exportations depuis plusieurs mois. Cela met en ligne de mire l'excédent record de 1 190 milliards de dollars enregistré l'année dernière.

Et tout ne tourne pas uniquement autour de l'engouement pour l'IA et de la course à l'armement technologique, dans laquelle la Chine s'efforce de développer son propre écosystème technologique pour contourner les restrictions américaines sur les composants critiques. La Chine a également exporté plus d'un million de véhicules en un seul mois pour la première fois, grâce àl'explosion des ventes de véhicules électriques. Ce chiffre représente près du double de son niveau mensuel d'exportations automobiles au début de l'année dernière, une grande partie de cette augmentation étant absorbée par l'Europe, l'Amérique latine et le Moyen-Orient.

Mais cette flambée des exportations automobiles va frapper de plein fouet les constructeurs européens. Cette semaine, le géant automobile allemand Volkswagen VOWG.DE a déclaré qu'il pourrait devoir supprimer environ 50 000 emplois supplémentaires pour faire face à la concurrence féroce et aux tensions commerciales transatlantiques, confirmant ainsi les informations selon lesquelles il envisage de réduire ses effectifs de 100 000 personnes au cours des prochaines années.

Les constructeurs allemands peinent également à écouler leurs véhicules sur un marché automobile chinois en perte de vitesse, BMW BMWG.DE n'ayant publié que le mois dernier un avertissement sur résultats inattendu concernant ses exportations vers ce pays.

Cela exerce une pression énorme sur la zone euro et l'Allemagne en particulier, avec les droits de douane américains à l'ouest et les importations chinoises à l'est , tandis que les prix de l'énergie remontent de manière plus générale en raison de la guerre latente en Iran .

Le problème est complexe tant sur le plan économique que politique et ne présente pas de solution facile. L'Europe a besoin de la technologie chinoise en matière de batteries, par exemple, mais cherche tardivement à protéger ses industries de haute technologie et s'inquiète clairement de l'impact sur son secteur automobile. Les décideurs politiques européens commencent seulement à considérer les taux de change comme faisant partie intégrante du problème et de la solution.

PERSUADER LA CHINE DE LAISSER FLOTTER SA MONNAIE

L'un des remèdes potentiels réside dans le taux de change, un point de discorde crucial en Europe. Le chancelier allemand Friedrich Merz a soulevé la question lors d'une visite à Pékin en février et a réitéré cette semaine qu'un yuan profondément sous-évalué faussait les règles du jeu. Il a fait valoir qu' une appréciation du yuan aiderait la Chine à éviter des représailles commerciales plus draconiennes.

“Nous essayons actuellement d'orienter le dialogue avec la Chine vers une solution… une tentative pour persuader la Chine de laisser sa propre monnaie flotter librement, y compris dans le contexte de la concurrence sur les marchés des capitaux,” a déclaré M. Merz lundi .

Certes, le yuan a regagné un peu de terrain face à l'euro et au dollar cette année. Mais le taux d'échange euro/yuan reste plus élevé qu'il y a dix ans , alors même que le déficit commercial de l'Europe avec la Chine continentale a plus que doublé. Et en partie en raison des écarts post-pandémiques en matière d'inflation des prix à la production, certains économistes estiment que l'euro s'est apprécié de pas moins de 40 % en termes réels depuis la COVID.

Une étude réalisée cette semaine par Shreyas Gopal, stratège à la Deutsche Bank, indique que l'Europe subit actuellement un “China Shock 2.0”. À l'aide de plusieurs modèles d'évaluation, il a conclu que le yuan reste sous-évalué de 15% par rapport à l'euro malgré l'appréciation de 5 % enregistrée cette année — un niveau comparable à celui observé lors des extrêmes de la période 2005-2008, l'Allemagne en faisant les frais.

“Presque tous nos modèles suggèrent que la sous-évaluation du yuan est plus marquée par rapport à un mark allemand hypothétique que par rapport à l'euro,” a-t-il ajouté.

Alors même que l'attention reste rivée sur Wall Street, la Silicon Valley et les bouleversements à Washington, le “mercantilisme” chinois reste l'une des forces économiques mondiales les plus puissantes de ce siècle. Porté par une réglementation stricte et des contrôles des changes, ce modèle axé sur les exportations est aujourd'hui à l'origine de ce que l'économiste de l'Institut Peterson, Arvind Subramanian , appelle un troisième “choc chinois”, qui érode les perspectives des “puissances moyennes”.

“Plonger à elle seule l'hégémon mondial, les États-Unis, dans le doute et affaiblir son influence, tout en dévastant économiquement la plus grande puissance européenne, l'Allemagne, est un “exploit” qui a peu d'équivalents dans l'histoire,” a déclaré M. Subramanian dans une tribune publiée sur le site Project Syndicate. “Le mercantilisme chinois a davantage contribué à changer le monde au cours de ce millénaire que les évolutions économiques américaines ou les politiques de la Fed.”

Cela peut sembler un enjeu bien trop vaste pour que de simples taux de change puissent l'influencer, mais ceux-ci peuvent néanmoins être considérés comme faisant partie de la solution. Sur ce point au moins, l'Europe pourrait se retrouver — ce qui est inhabituel de nos jours — sur la même longueur d'onde que le président américain Donald Trump.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))